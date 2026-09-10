Nube sobrevivió al abandono y a la irresponsabilidad en Kennedy: hoy tiene una nueva familia

De acuerdo con Paula Parra, quien dio a conocer su historia a este medio de comunicación, Nube, o Nubecita como le dicen de forma cariñosa, fue encontrada cuando se…

Nube es una perrita de aproximadamente seis años que fue rescatada de una situación de abandono en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Su historia inició en un ambiente de vulnerabilidad, pero después de recibir atención veterinaria, recuperarse y ser esterilizada, ahora tiene una nueva oportunidad y una familia que se encargará de acompañarla durante el resto de su vida.

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De acuerdo con Paula Parra, quien dio a conocer su historia a este medio de comunicación, Nube, o Nubecita como le dicen de forma cariñosa, fue encontrada cuando se encontraba en celo y había sido montada por varios perros. Ante esta situación, decidieron intervenir para ponerla a salvo y cambiar el rumbo de su historia.

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La perrita pasó por diferentes exámenes y un proceso de recuperación antes de ser esterilizada. También recibió cuidados, baños y acompañamiento durante su recuperación. Según Parra, a pesar de las condiciones en las que fue encontrada, Nube se mostró como una perrita amorosa y juguetona, que disfruta de los paseos, la compañía de las personas y compartir con otros animales.

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La intención inicial era encontrarle una familia que pudiera ofrecerle un hogar responsable y darle los cuidados que necesitara durante su vejez. Afortunadamente, hace poco la perrita encontró una familia que la cuidara por el resto de su vida y ya no necesita continuar con la búsqueda de adoptantes.

Para Parra, el caso también representa una oportunidad para llamar la atención sobre la importancia de la esterilización y la responsabilidad que implica tener un animal de compañía. Una decisión que forma parte del cuidado preventivo puede ayudar a evitar camadas no deseadas y, con ello, contribuir a disminuir el número de perros y gatos que terminan en situación de abandono.

¿Por qué es importante la adopción responsable?

Adoptar un animal implica asumir un compromiso que puede extenderse durante muchos años. Antes de tomar la decisión, es importante evaluar el tiempo disponible, las condiciones del hogar, los gastos de alimentación y atención veterinaria, así como la capacidad de garantizar bienestar, compañía y cuidados durante todas las etapas de su vida.

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La historia de Nube también recuerda que la responsabilidad no termina con la adopción. Esterilizar, mantener al día los controles veterinarios, brindar una alimentación adecuada, garantizar espacios seguros y atender sus necesidades físicas y emocionales hacen parte del cuidado que requiere un animal de compañía. Estas acciones, además de favorecer su bienestar, pueden ayudar a prevenir situaciones de abandono y sobrepoblación.

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