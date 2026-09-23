La pareja tuvo seis cachorros, pero uno de ellos no logró sobrevivir. Ahora, los cinco pequeños permanecen junto a Lila y están bajo el cuidado de Humanimal Rescatando Vidas. “Ella sigue dándoles todo, aunque a ella nadie le dio nada”, señalaron desde la organización al contar la historia de esta familia.

Lila es una labradora de dos años y medio que fue víctima de maltrato y abandono. Junto a ella está un husky, el padre de sus cachorros, que también pasó por una situación de abandono antes de ser rescatado.

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Labradora fue abandonada y ahora buscan hogar junto a sus cachorros

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Los cinco cachorros ya tienen nombre: Brownie, Trufa, Mocca, Cacao y Milo. Mientras crecen y completan su proceso de cuidado, permanecen bajo la protección de la organización.

Desde Humanimal Rescatando Vidas también hacen un llamado a recordar que el abandono y el maltrato no afectan únicamente a los animales que viven en la calle. Como ocurre con esta familia, los perros de raza también pueden terminar en situaciones de vulnerabilidad.

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Buscan familias responsables

La organización está buscando hogares responsables para los cinco cachorros y para Lila. Los pequeños todavía deberán permanecer bajo cuidado antes de poder ser entregados en adopción y, según la información compartida, en aproximadamente dos meses estarán listos para llegar a sus nuevos hogares.

La intención es que cada uno pueda encontrar una familia que esté preparada para asumir el compromiso que implica tener un animal de compañía y que pueda ofrecerle los cuidados necesarios durante toda su vida.

Quienes no puedan adoptar también pueden ayudar a esta familia. La organización solicita apoyo con alimento de calidad y donaciones para continuar con su cuidado. Además, buscan padrinos para cubrir la esterilización de Lila.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse por WhatsApp al 312 541 9862 y solicitar información sobre el proceso.

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