Perros rescatados en Bogotá llevarán compañía y afecto a 360 adultos mayores

El proyecto es liderado por la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en alianza con ANNAR…

Bogotá pondrá en marcha un programa de intervenciones asistidas con perros para acompañar a personas mayores, fomentar la expresión de emociones y fortalecer los vínculos afectivos. La iniciativa, llamada "Cuidadores de la Sabiduría", espera beneficiar a cerca de 360 adultos mayores, mediante actividades supervisadas que promuevan el bienestar de los participantes, tanto humanos como animales.

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El proyecto es liderado por la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en alianza con ANNAR Diagnóstica Import S.A.S. y con el apoyo de la Fundación Instintos y la Secretaría Distrital de Integración Social.

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Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, las intervenciones buscan contribuir al bienestar emocional, físico, cognitivo y social de las personas mayores. Al mismo tiempo, permitirán que perros rescatados que permanecen en la Unidad de Cuidado Animal tengan contacto con personas que les brinden compañía y afecto.

“Este intercambio se dará en ambos sentidos: tanto las personas mayores como los animales recibirán atención y acompañamiento profesional”, señaló Hernández. El funcionario agregó que las jornadas se desarrollarán bajo el enfoque de bienestar compartido (One Welfare), con condiciones de seguridad, higiene y descanso, además del respeto por las necesidades de los animales y de los participantes.

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¿Dónde comenzará el programa "Cuidadores de la Sabiduría"?

De acuerdo con el IDPYBA, las primeras jornadas se realizarán el próximo 23 de octubre en la Comunidad El Bosque, en Engativá, y en la Comunidad de Cuidado Hogar Santa María, en Suba.

Durante los encuentros, las personas mayores podrán participar en conversaciones, ejercicios de memoria e interacciones supervisadas con perros previamente seleccionados, evaluados y entrenados para este propósito. Las actividades estarán orientadas a compartir recuerdos, expresar emociones y construir vínculos a partir de la compañía de los animales.

Para hacer posible esta iniciativa, el Instituto comenzó el proceso de caracterización y selección de los perros que permanecen bajo su cuidado en la Unidad de Cuidado Animal, con el propósito de prepararlos para participar en las intervenciones terapéuticas.

La participación de las personas mayores también tendrá en cuenta sus intereses, capaciades y formas de relacionarse. Por ello, cada encuentro respetará sus tiempos y su decisión de participar en las actividades propuestas.

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Bienestar para las personas mayores y los animales

Uno de los propósitos centrales de "Cuidadores de la Sabiduría" es promover el cuidado mutuo. Mientras las personas mayores encuentran espacios de compañía e interacción, los perros participantes tendrán la oportunidad de relacionarse con seres humanos en entornos controlados y con acompañamiento profesional.

La iniciativa también contempla la documentación y evaluación de las experiencias para identificar aprendizajes y orientar una posible ampliación del programa a otros lugares de Bogotá.

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