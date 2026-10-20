Tres perritos rescatados en Tolima esperan una familia en Bogotá: así puede adoptarlos

Los tres perros vivieron durante años en el campo junto a Miguel, la persona que los cuidaba con los recursos que tenía. Sin embargo, las dificultades de convivencia con los…

Encontrar una familia que les brinde amor y seguridad es la nueva oportunidad que esperan Caramelo, Campanita y Tabaco, tres perros rescatados en Icononzo, Tolima, que actualmente se encuentran a salvo en Bogotá. Una rescatista independiente compartió sus historias con La Red Zoocial para ayudarles a encontrar personas dispuestas a abrirles las puertas de su hogar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los tres perros vivieron durante años en el campo junto a Miguel, la persona que los cuidaba con los recursos que tenía. Sin embargo, las dificultades de convivencia con los vecinos, las amenazas que recibieron y los incendios que se presentaron en la zona hicieron que su situación se complicara. Finalmente, emprendieron un viaje hacia Bogotá, donde ahora tienen la oportunidad de comenzar una nueva etapa.

Publicidad

Aunque comparten una historia y un vínculo familiar, cada uno tiene su propia personalidad y necesidades. Por eso, buscan familias responsables que comprendan su pasado y estén dispuestas a acompañarlos con paciencia durante su adaptación.

Le puede interesar: Sanji, el perro rescatado en Barranquilla que necesita ayuda para tratar el moquillo

Caramelo, un perro amoroso que busca tranquilidad

Caramelo tiene tres años, es un perro de tamaño mediano a grande, está vacunado, esterilizado y desparasitado. Según la información compartida por su rescatista, es amoroso y tranquilo, aunque todavía puede mostrarse nervioso.

Le puede interesar

Su vida transcurrió en el campo, donde compartía con Campanita y Miguel. Con el tiempo, la situación se volvió difícil debido a los problemas que ocasionaba al perseguir las gallinas de los vecinos. Como consecuencia, los perros terminaron encadenados durante el día y la noche, mientras aumentaban las amenazas contra ellos.

Es amoroso y tranquilo, aunque todavía puede mostrarse nervioso.

Campanita, una mamá que merece una nueva oportunidad

Campanita tiene tres años, es de tamaño mediano y, al igual que Caramelo, está vacunada, esterilizada y desparasitada. Durante su vida en el campo tuvo varias camadas, pero, según el relato compartido por su rescatista, ninguno de sus cachorros sobrevivió, excepto Tabaco.

Campanita tiene tres años, es de tamaño mediano y, al igual que Caramelo, está vacunada, esterilizada y desparasitada. Foto: @fernaaandiwis

Tabaco, un perro juguetón que busca familia

Tabaco es el más joven de los tres. Tiene un año y medio, es de tamaño mediano a grande y está vacunado, esterilizado y desparasitado. A diferencia de sus padres, se caracteriza por ser juguetón, amoroso y muy activo. Por su edad y personalidad, necesita una familia que pueda dedicarle tiempo, ofrecerle actividades y acompañarlo durante su proceso de adaptación.

Hoy, Tabaco tiene la oportunidad de comenzar una nueva etapa. Busca personas responsables que comprendan sus necesidades, le permitan gastar su energía y estén comprometidas con su cuidado. Al igual que sus padres, puede encontrar un hogar o ser adoptado junto a ellos por una familia que tenga las condiciones necesarias para recibir a los tres.

Tabaco tiene la oportunidad de comenzar una nueva etapa. Busca personas responsables que comprendan sus necesidades, le permitan gastar su energía y estén comprometidas con su cuidado. Foto: @fernaaandiwis

Le recomendamos leer: ¿Por qué darles snacks a los perros y cómo elegirlos?

¿Cómo adoptar a Caramelo, Campanita o Tabaco en Bogotá?

Las personas interesadas en adoptar a alguno de los tres perros pueden comunicarse directamente con la rescatista independiente a través del número 310 856 1672. La búsqueda está dirigida a familias responsables que puedan garantizarles alimentación, atención veterinaria y un espacio seguro.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱