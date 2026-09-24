Lanzan concurso para escribir cuentos sobre perros y gatos: hay premios de hasta $1 millón

"La nueva exposición en Parque Explora y la Temporada Cultural Medellín te invitan a participar en un concurso de cuentos sobre estos compañeros con los que, durante miles de años, hemos construido un universo refugio y un compromiso…

El Parque Explora, de Medellín, y la Promotora Cultural de Antioquia abrieron una convocatoria para quienes quieran convertir sus historias sobre perros y gatos en cuentos. La iniciativa busca reconocer las experiencias y los vínculos que las personas construyen con estos animales y su lugar en la vida cotidiana.

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"La nueva exposición en Parque Explora y la Temporada Cultural Medellín te invitan a participar en un concurso de cuentos sobre estos compañeros con los que, durante miles de años, hemos construido un universo refugio y un compromiso exigente que compensa", indicaron en sus redes sociales. La iniciativa hace parte de la nueva exposición "Perros y gatos" del parque , que explora la relación entre estos animales y las personas.

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Una historia de perros o gatos puede convertirse en un cuento

Según los organizadores del concurso, los relatos deben estar relacionados con perros y gatos en diferentes contextos. Pueden ser historias vividas por los participantes o completamente imaginadas, además de abordar situaciones domésticas, aventuras, encuentros con animales callejeros o experiencias compartidas con estos compañeros.

La convocatoria está abierta a personas de todo Colombia y no es necesario ser escritor profesional para participar. Se divide en cuatro categorías según la edad: “Cachorro mordelón”, para niñas y niños de 8 a 15 años; “Gatito equilibrista”, para jóvenes de 16 a 28 años; “Gato sagaz”, para personas de 29 a 65 años, y “Perro astuto”, para participantes de 66 años en adelante.

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De acuerdo con las bases del concurso, cada persona podrá presentar un solo cuento. El texto tener un máximo de 700 palabras, sin contar el título, y debe ser original, inédito y de autoría exclusiva del participante. Además, no podrán presentarse obras escritas o apoyadas por inteligencia artificial.

¿Cuáles son los premios y cómo participar?

En cada una de las cuatro categorías se entregarán dos premios. El primer lugar recibirá COP 1.000.000, mientras que el segundo obtendrá COP 500.000. En el caso de los participantes menores de edad, los premios serán entregados mediante bonos para compras en las tiendas Explora y/o Planetario.

Para participar, los interesados deberán escribir su cuento, guardarlo en PDF con un seudónimo, leer las bases completas de la convocatoria y diligenciar el formulario de inscripción antes del cierre, el 18 de octubre a las 11:59 p. m.

La selección tendrá dos etapas. Primero, un equipo de prelectores realizará una selección de los textos y posteriormente una terna de jurados elegirá las obras ganadoras. Durante el proceso, quienes evalúen los cuentos no tendrán acceso a los datos personales de los participantes.

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Los relatos serán evaluados teniendo en cuenta la construcción narrativa, voz narrativa, uso del lenguaje, efecto estético y relación con el tema del concurso. Los nombres de los finalistas se anunciarán el 23 de noviembre de 2026 a través del sitio web y las redes sociales del Parque Explora. La ceremonia de premiación está programada para el 27 de noviembre en las instalaciones del museo y también será transmitida por sus redes sociales.

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