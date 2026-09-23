Perrita fue rescatada embarazada y en malas condiciones: sus seis cachorros buscan hogar

Ahora, la fundación, juntos al Refugio Hogar Dulce Hogar, busca hogares definitivos para los pequeños, con familias que puedan brindarles cuidado, compañía y las condiciones necesarias para crecer. La…

Seis cachorros que nacieron después del rescate de su madre buscan familias responsables en Bogotá. La perrita fue encontrada en la calle mientras estaba bajo el cuidado de una persona dedicada al reciclaje, en condiciones que, según la Fundación Dog Pack , no eran adecuadas. Tras ser rescatada, pudo tener a sus bebés en un lugar seguro.

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Ahora, la fundación, juntos al Refugio Hogar Dulce Hogar, busca hogares definitivos para los pequeños, con familias que puedan brindarles cuidado, compañía y las condiciones necesarias para crecer. La intención es que cada uno encuentre un lugar estable y no un hogar temporal.

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Los cachorros tienen alrededor de dos meses y son de talla mediana. Todos serán entregados desparasitados, con dos vacunas y con compromiso obligatorio de esterilización.

Entre los animales que están en adopción se encuentran Afrodita, Sophia, Dafne, Selene, Perseo y Melina. Afrodita, Sophia, Dafne, Selene y Melina son hembras, mientras que Perseo es macho.

La Fundación Dog Pack y el Refugio Hogar Dulce Hogar hacen un llamado a las personas interesadas a considerar que la adopción implica un compromiso de largo plazo y que los cachorros necesitan familias que puedan acompañarlos durante todas las etapas de su vida.

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¿Cómo adoptar uno de estos cachorros?

Las personas interesadas en brindarles un hogar pueden diligenciar el formulario de adopción dispuesto por las organizaciones. Allí podrán iniciar el proceso para conocer las condiciones y requisitos necesarios para adoptar.

El formulario está disponible en: https://forms.gle/msqAMVeqTnMc58619

El objetivo es que estos cachorros puedan crecer rodeados de cuidados y afecto, en un hogar donde sean considerados parte de la familia y tengan una segunda oportunidad.

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Adoptar es un compromiso para toda la vida

Encontrar un hogar para un animal no termina con la entrega. La adopción responsable implica que la familia esté preparada para asumir durante toda la vida del perro los gastos, cuidados, atención veterinaria, alimentación, tiempo y compañía que necesita. Por eso, antes de tomar la decisión, es importante evaluar las condiciones del hogar y la disponibilidad de todos sus integrantes para asumir esta responsabilidad.

En el caso de estos seis cachorros, las organizaciones buscan familias definitivas que puedan ofrecerles un entorno seguro, estable y afectuoso. Además de cumplir con los cuidados básicos, quienes los adopten deberán asumir el compromiso de esterilizarlos cuando corresponda. La intención es que cada uno pueda crecer acompañado y no tenga que pasar nuevamente por un proceso de abandono o cambio de hogar.

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