De acuerdo con la historia publicada por la fundación en sus redes sociales, Lulo vivió con una primera familia desde que nació hasta los dos años, pero posteriormente fue abandonado. Después encontró un segundo hogar y, cuando parecía haber recuperado la…

Lulo tiene cinco años y ya ha tenido que enfrentar dos abandonos. El bulldog inglés llegó a la Fundación Adopta Un Peludo después de que su última familia decidiera dejarlo atrás al salir del país, una situación que, según la organización, ha afectado su comportamiento y bienestar emocional.

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Lulo, el bulldog inglés que ha sido abandonado dos veces y ahora busca una nueva oportunidad

De acuerdo con la historia publicada por la fundación en sus redes sociales, Lulo vivió con una primera familia desde que nació hasta los dos años, pero posteriormente fue abandonado. Después encontró un segundo hogar y, cuando parecía haber recuperado la estabilidad, volvió a enfrentar una separación.

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La fundación explicó que actualmente puede observar en él señales de ansiedad, tristeza y apego. Aunque no es posible conocer exactamente qué está experimentando, la organización busca ofrecerle un entorno estable en el que pueda volver a sentirse seguro. “Queremos darle algo que ha perdido más de una vez: estabilidad, amor y una nueva oportunidad de sentirse seguro”, señalaron en su cuenta de Instagram.

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La fundación busca padrinos para ayudar a Lulo

Para atender las necesidades del perro, la Fundación Adopta Un Peludo inició una campaña con la que espera encontrar padrinos y madrinas que ayuden a cubrir los gastos de Lulo.

Según la organización, los recursos permitirán cubrir diferentes necesidades como concentrado, comida húmeda, alimentación BARF, desparasitación, productos antipulgas, refuerzo de vacunas y un chequeo veterinario.

La organización hizo un llamado a quienes quieran contribuir al proceso de recuperación de Lulo y ayudarlo a comenzar una nueva etapa después de sus experiencias de abandono: “Esta vez queremos que Lulo aprenda que no todos los humanos se van”.

Las personas interesadas en apadrinar a Lulo o realizar una donación pueden consultar los canales habilitados para hacerlo en la cuenta de Instagram @adoptaunpeludo_. La organización también puso a disposición el número de WhatsApp 311 480 1038 para quienes quieran obtener información sobre el proceso.

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El objetivo es que Lulo pueda recibir los cuidados que necesita mientras recupera la estabilidad y, eventualmente, encuentre un hogar en el que pueda sentirse seguro y querido.

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