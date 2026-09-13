De acuerdo con la cuenta oficial de Instagram de la Armada Paraguaya, Maruca apareció de manera inesperada en el puerto y, poco a poco, comenzó a acercarse a la tripulación. Los integrantes de la embarcación…

Durante los días del Rally del Paraguay 2026, una competencia internacional de automovilismo que se lleva a cabo en dicho país, una perrita callejera llamada Maruca se ganó el cariño de la tripulación del Buque Escuela Cañonero Paraguay y del Patrullero Capitán Cabral, que se encontraban en el Puerto de Encarnación recibiendo visitantes.

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Maruca, la perrita que conquistó a una tripulación y terminó viviendo en una base naval

De acuerdo con la cuenta oficial de Instagram de la Armada Paraguaya, Maruca apareció de manera inesperada en el puerto y, poco a poco, comenzó a acercarse a la tripulación. Los integrantes de la embarcación se encargaron de velar por su bienestar, mientras ella respondía con afecto y compañía.

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Durante su permanencia en el lugar, la perrita acompañaba a los miembros de la tripulación y recibía las muestras de cariño de quienes se encontraban allí. Fue entonces cuando recibió el nombre de Maruca, elegido por quienes comenzaron a considerarla parte de la familia naval.

Sin embargo, cuando llegó el momento de que el Cañonero Paraguay emprendiera su regreso a la ciudad de Asunción, la perrita no pudo subir a bordo. Según explicó la Armada Paraguaya, Maruca no tenía una buena relación con Barlo, el gato insignia del buque, ni con los demás gatos que ya formaban parte de la tripulación.

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De esta forma, mientras el buque zarpaba, Maruca tuvo que quedarse en el muelle. La imagen de la perrita observando la partida, según relató la institución, conmovió a quienes conocieron su historia.

La Armada emprendió la búsqueda de Maruca

La historia de Maruca comenzó a difundirse en redes sociales y llegó hasta el ministro de Defensa de Paraguay, el general de Ejército (R) Óscar González. De acuerdo con la Armada Paraguaya, el funcionario se conmovió con el caso y solicitó que la perrita fuera rescatada.

Cuando el personal regresó al lugar para buscarla, Maruca ya no se encontraba allí. Sin embargo, el ministro insistió en que no se desistiera de encontrarla y dispuso que se hiciera todo lo posible para localizarla y garantizarle un hogar seguro.

La búsqueda estuvo a cargo de personal naval y se extendió hasta el atardecer. Finalmente, los uniformados lograron encontrar a Maruca.

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La Armada Paraguaya informó que la perrita ahora tiene un hogar definitivo bajo el cuidado del capitán de navío Livio Duarte, prefecto de Zona y comandante del Área Naval de Itapúa. Duarte la llevó a las instalaciones de la Base Naval Mboi Ka’ê, en Encarnación, donde permanecerá bajo protección de la institución.

Según la publicación, allí Maruca tendrá alimento, techo y compañía, además de un lugar en el que será cuidada y querida.

Para la Armada Paraguaya, su historia en el muelle fue apenas el comienzo de una nueva etapa: “Su estadía por el muelle solo fue el principio de su vida militar”, concluyó la institución en su publicación.

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