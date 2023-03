Más de 300 animales podrían quedar sin hogar por falta de dinero, así puede ayudarlos

La propietaria de la fundación indica que serán desalojados mientras que los abogados del Seminario mayor de Bucaramanga explican que no existe tal orden. Foto: Cortesía

La fundación Libertad Animal, ubicada en la vereda Los Cauchos de Floridablanca, alberga a más de 360 perros y gatos provenientes de varios municipios de Santander y de Barranquilla, funcionan desde hace cinco años y se encuentran ubicados en un predio que pertenece al Seminario mayor de Bucaramanga.

No obstante, de acuerdo con Adriana Corzo, su representante legal, “durante la época de la pandemia hubo un incremento del 50% del arriendo, según ellos porque no recibían los mismos ingresos debido a los cierres y nosotros les dijimos que no teníamos como pagarlo” comentó a La Red Zoocial.

Corzo además explica que a ellos les dijeron que debían pagar la deuda o que entregaran el inmueble, “eso fue inesperado para nosotros, entonces fuimos a la conciliación ante Cámara de Comercio y a menos de dos meses que terminara el año nos dijeron que debíamos pagar la deuda a través de unas cláusulas”, explica la mujer.

Las cláusulas indicaban que debían pagar, para el 15 de diciembre del año 2022, 15 millones de pesos que, de acuerdo con la mujer, fueron recolectados a través de donaciones y actividades. La otra indica que deben pagar 9 millones de pesos antes de hoy y no tienen el dinero suficiente para pagarla.

“Ha sido una preocupación muy grande porque no puedo dejar a mis animalitos solos, son mi esencia y por lo que vivo, pero no puedo dejar de atender sus problemas de salud porque no me alcanza el dinero y ya debemos entregar el inmueble el 31 de marzo” cuenta con preocupación.

Por su parte, Andrea Mesa, abogada del Seminario en este caso, explicó a La Red Zoocial que no se ha dado ninguna orden de desalojo, “lo que estamos viendo acá es que se adquirieron unos compromisos y que no se cumplieron” y se está dando información que no corresponde al caso por lo que estamos solicitando rectificación.

La abogada también indicó que no se ha iniciado ningún proceso en contra de Adriana y que se trata de un acuerdo de pago de unos cánones de arrendamiento para un negocio que “luego terminó siendo una fundación de una persona que no es parte del contrato de arriendo”, aclaró Mesa.

Con respecto a estas declaraciones, Adriana indica que no se hizo ningún acuerdo, sino una imposición por parte del Seminario, “no es justo, nos quieren hacer quedar a nosotros como si fuéramos los mentirosos y no somos ningunos mentirosos, siempre hemos intentado actuar de manera que no se genere ningún problema, pero es una injusticia”.

Por el momento, la mujer busca un lugar donde pueda resguardar a los animales que ha rescatado “yo más alá del dinero necesito un lugar donde pueda ir con mis animalitos, ellos lo son todo para mí” concluye.

