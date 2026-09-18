Murió Quino, reconocido perro rescatista: enfrentaba una rara enfermedad

Su preparación le permitía identificar el olor de una persona con vida y diferenciarlo del de personas fallecidas y animales. Cuando encontraba a alguien, ladraba para alertar a los…

Quino, el perro rescatista de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE), dedicó buena parte de su vida a las labores de búsqueda y rescate. Este perrito fue encontrado en la calle por Pancho Gerber, bombero de la organización, cuando apenas tenía tres meses. Desde entonces, comenzó su entrenamiento como perro especializado en este tipo de operaciones.

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Su preparación le permitía identificar el olor de una persona con vida y diferenciarlo del de personas fallecidas y animales. Cuando encontraba a alguien, ladraba para alertar a los rescatistas.

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A lo largo de su trayectoria, participó en diferentes operaciones de emergencia, entre ellas los terremotos de Turquía de 2023 y misiones en Brasil, Marruecos y la Comunidad Valenciana. Su última misión fue en Venezuela. El 24 de junio, un terremoto sacudió la costa venezolana y afectó la zona de La Guaira. Quino viajó al lugar junto a Gerber y el equipo de IAE, del que también formaban parte los perros Otto y Ron.

Durante una semana, trabajó entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes. Después de finalizar la misión, el equipo regresó a España y fue condecorado por su participación en las labores de emergencia. Sin embargo, 48 horas después de volver a casa comenzó a presentar sangrados persistentes por la nariz.

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La despedida de Quino

A partir del 7 de julio, Quino pasó por diferentes clínicas veterinarias de Valencia, especialistas de distintas áreas estudiaron su caso y le realizaron análisis de sangre, ecografías y tomografías para intentar encontrar una explicación a los sangrados.

Durante casi dos meses, recibió transfusiones y tratamiento con corticoides para intentar controlar su estado. Sin embargo, los especialistas no consiguieron determinar con certeza qué estaba provocando el cuadro clínico.

En los últimos días, además, fue diagnosticado con leishmaniosis, una enfermedad que afectó su función renal. De acuerdo con la información difundida por la ONG, los veterinarios no pudieron atribuir únicamente a esta enfermedad todos los problemas de salud que había presentado. Finalmente, Quino sufrió un nuevo fallo multiorgánico que hizo que el hígado y los riñones dejaran de responder, hasta que el daño renal se volvió irreversible.

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Su caso generó una campaña de apoyo en la que veterinarios y particulares se ofrecieron a ayudar con su tratamiento. Las donaciones permitieron cubrir los gastos médicos del perro durante las semanas en las que permaneció bajo atención veterinaria.

La ONG IAE confirmó la muerte del perro con un breve mensaje publicado en sus redes sociales: “Lamentamos comunicar que Quino ya descansa”.

La organización también agradeció a Pancho Gerber, su guía, y al equipo veterinario que estuvo a cargo de su atención durante las últimas semanas. Además, destacó el apoyo de las personas que se sumaron para ayudar con los gastos de su tratamiento.

“Gracias por todo, compañero”, fue otro de los mensajes con los que la organización despidió al perro rescatista.

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