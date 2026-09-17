¿Reconoce a este perrito? Lo encontraron en Bogotá y buscan a su familia

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Casi un mes después de encontrarlo, las personas que actualmente están a su cuidado siguen buscando a la familia de este Pinscher adulto, que apareció solo en la madrugada del pasado 25 de agosto en Bogotá. El perrito fue encontrado alrededor de las 5:00 a. m. entre Las Américas y la calle 13 con avenida Boyacá. En ese momento llevaba puesto un pequeño saco, una de las características que podría ayudar a sus dueños a reconocerlo.
Según la información compartida, se trata de un Pinscher de aproximadamente nueve años, es completamente negro, aunque tiene algunas canas en la cara y en sus dedos.
Desde que apareció, han intentado encontrar a sus dueños a través de publicaciones y diferentes medios de difusión. Incluso pegaron volantes en la zona donde fue encontrado, pero hasta el momento nadie se ha comunicado para saber de él.
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Este perro espera volver a casa
Lo describen como un animal tranquilo, educado y muy consentido. Su comportamiento hace pensar que ha sido un perro querido y acostumbrado a recibir cuidados. Por eso, además de mantenerlo protegido, el objetivo es encontrar a la familia con la que vivía.
Hasta ahora no se conoce qué ocurrió con sus dueños ni por qué terminó solo en este sector de Bogotá. Cualquier información que permita establecer de dónde viene o quién lo está buscando puede ser importante.
Las personas que conozcan a sus posibles dueños o tengan información sobre su historia pueden comunicarse al número 315 285 4716, con Paula Parra.
Compartir la información y las fotografías del animal también puede ayudar a que llegue a alguien que pueda reconocerlo. Después de casi un mes, esperan que este nuevo intento permita finalmente encontrar a sus dueños.
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Canales para reportar casos de maltrato o abandono animal en Bogotá
Si conoce un posible caso de maltrato animal en Bogotá, puede reportarlo a través de los siguientes canales de atención:
- Línea de Emergencias 123: puede comunicarse a esta línea cuando se trate de una situación que requiera atención inmediata.
- Correo electrónico: protecciónanimal@animalesbog.gov.co.
- Atención presencial: carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.
- Bogotá Te Escucha: a través de este sistema también se pueden presentar reportes y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia del caso.
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