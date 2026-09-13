El propio Toluca FC recordó la historia de la perrita, a la que posteriormente llamaron Once, a través de sus redes…

Una noche lluviosa de comienzos de 2025, una perrita husky apareció en las instalaciones del Deportivo Toluca, un club de fútbol profesional que actualmente participa en la Primera División de México. Llegó con miedo y necesitó tiempo para ganarse la confianza de quienes trabajaban en el club. Meses después, su historia estaría ligada a la conquista del Clausura 2025 de la Liga MX, uno de los momentos más importantes del equipo.

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Once fue adoptada por un equipo de fútbol y se volvió su “amuleto” para ganar tras 15 años

El propio Toluca FC recordó la historia de la perrita, a la que posteriormente llamaron Once, a través de sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, jugadores y miembros de la directiva contaron cómo llegó la perrita y su historia para convertirse en parte de la familia del club.

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Según relataron en el video, Once llegó durante una noche de fuertes lluvias y permaneció resguardada en la zona exterior de las instalaciones. Al principio tenía miedo de las personas, pero poco a poco comenzó a acercarse a los integrantes del equipo y a ganarse su cariño.

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Francisco Suinaga, presidente del Toluca, tuvo la idea de adoptar a la perrita y le dio el nombre de Once, en alusión a la estrella número 11 que el club buscaba conquistar ese año. La decisión terminó adquiriendo un significado especial meses después cuando el equipo se consagró campeón del Clausura 2025 y sumó precisamente su undécimo título de Liga MX, poniendo fin a una espera de 15 años sin levantar el trofeo.

Según comentó el club, durante su permanencia en las instalaciones, Once acompaña a los jugadores en su rutina diaria y está presente durante los entrenamientos, aunque sin ingresar a la cancha. También es una figura reconocida dentro del equipo y una compañía habitual para futbolistas y trabajadores.

En el video publicado por el Toluca FC, integrantes del plantel destacaron la alegría con la que los recibe cada vez que llegan al club. «Siempre quiere que la acaricien, es muy consentida. Creo que ha ayudado mucho a la unión del grupo. Acá está bien cuidada, es muy feliz y, obviamente, le agradecemos por todo lo que nos ha traído», contó uno de los jugadores.

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La historia de Once ha sido contada por medios mexicanos como ESTO, el cual reporque la perrita se convirtió en el amuleto de la suerte del equipo durante su camino hacia el campeonato. “Todo logro tiene una gran historia detrás; la nuestra se llama ONCE”, concluyó el club en sus redes sociales.

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