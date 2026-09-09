Pablo y Picasso vivieron juntos en la calle por más de 10 años: ahora buscan una vejez digna

De acuerdo con la fundación, Picasso, de pelaje amarillo, fue rescatado en el barrio Patio Bonito. El perro se encontraba en tan malas condiciones que tenía dificultades para caminar debido al…

Pablo y Picasso son dos perros criollos de 11 y 12 años que pasaron casi toda su vida sobreviviendo juntos en las calles del sur de Bogotá. Actualmente, ambos están a salvo, después de que la Fundación Por Amor a Rocky descubriera que, detrás del rescate de uno de ellos, había una historia de amistad que no podía terminar con uno de los dos abandonado.

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De acuerdo con la fundación, Picasso, de pelaje amarillo, fue rescatado en el barrio Patio Bonito. El perro se encontraba en tan malas condiciones que tenía dificultades para caminar debido al dolor que presentaba en sus huesos. Aunque la organización asegura que en ese momento no contaba con espacio para recibirlo, decidió hacerse cargo de él porque su rostro les recordó a Rocky, el primer perro que rescataron hace muchos años y quien inspiró el nombre de la fundación.

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Sin embargo, después de poner a Picasso a salvo, los integrantes de Por Amor a Rocky descubrieron que el perro tenía un compañero de vida. Se trataba de Pablo, un canino senior de pelo negro que también estaba enfermo y había quedado solo tras el rescate de su amigo. La situación llevó a la organización a plantearse una pregunta: ¿cómo rescatar a uno y dejar al otro atrás?

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Por eso, decidieron buscar a Pablo y reunir nuevamente a los dos perros. Después de tantos años compartiendo la vida en las calles, ahora permanecen juntos y bajo cuidado. “Fuimos por Pablo y los reunimos, porque después de tanto tiempo juntos, merecían envejecer juntos también”, contaron en sus redes sociales.

Aunque ambos ya están a salvo, todavía necesitan atención veterinaria. La organización busca reunir recursos para realizarles exámenes de sangre que permitan conocer su estado de salud actual después de todos los años que pasaron en condición de abandono.

Las personas interesadas en apoyar la recuperación de estos dos amigos caninos pueden consultar los canales oficiales de donación de la Fundación Por Amor a Rocky a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, @poramorarocky1, también se comparten actualizaciones sobre Pablo y Picasso, así como información de otros animales rescatados.

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¿Qué hace la Fundación Por Amor a Rocky?

La Fundación Por Amor a Rocky nació a partir de la historia de Rocky, un labrador que vivía en la calle. Desde entonces, la entidad se ha dedicado al rescate y cuidado de animales en situación de abandono o vulnerabilidad, brindándoles atención y buscando para ellos una segunda oportunidad. Su trabajo se sostiene en buena parte gracias al apoyo de personas que se suman a cada caso y a las donaciones que permiten continuar con los rescates.

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