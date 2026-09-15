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Rescatan a Emma en Usme: la perrita necesita ayuda para recuperar su salud

Emma es una perrita adulta que fue rescatada en la localidad de Usme, en Bogotá, y que ahora enfrenta varios problemas de salud. Tras su rescate, fue trasladada a una veterinaria para recibir atención y permanecerá bajo el cuidado de la Fundación Casa de Gordos mientras comienza su proceso de recuperación.

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La Red Zoocial
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15 de septiembre de 2026 – 12:30 p. m.
Rescatan a Emma en Usme: la perrita necesita ayuda para recuperar su salud
Debido a las condiciones en las que se encontraba, sus rescatistas decidieron llevarla directamente a una veterinaria, donde permaneció durante dos días para realizarle una primera valoración.

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La perrita llegó a la fundación el pasado viernes, cerca de las 11:00 p. m. Debido a las condiciones en las que se encontraba, sus rescatistas decidieron llevarla directamente a una veterinaria, donde permaneció dos días para realizarle una primera valoración. Ahora Emma necesita iniciar varios tratamientos para mejorar su estado de salud. Por esta razón, la organización hizo un llamado a las personas que quieran contribuir con su recuperación.

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¿Qué encontraron en la valoración de Emma?

Durante la revisión veterinaria se identificaron varios problemas que afectan principalmente su piel. La perrita presenta alopecia generalizada, bajo peso, hiperqueratosis y un engrosamiento considerable de la piel. También tiene una pigmentación oscura generalizada, además de un fuerte olor en la piel y un intenso prurito, es decir, una necesidad constante de rascarse.

Entre los hallazgos aparecen varias verrugas y un otohematoma en su oreja derecha, una acumulación de sangre que estaría relacionada con el rascado constante. Además, Emma ha perdido algunas piezas dentales.

Según la fundación, ante este diagnóstico, los veterinarios recomendaron realizar pruebas hormonales para descartar un posible hipotiroidismo, una enfermedad que ocurre cuando la glándula tiroides produce menos hormonas de las necesarias y puede afectar diferentes funciones del organismo. También se solicitó un examen general y un raspado de piel para conocer con mayor precisión qué está afectando la salud de Emma.

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Emma necesita ayuda para comenzar su tratamiento

El proceso de recuperación de Emma apenas comienza. De acuerdo con la Fundación Casa de Gordos, su tratamiento contempla baños medicados, medicamentos, vitaminas y manejo dermatológico. Sin embargo, para poder avanzar con estos cuidados, la organización necesita apoyo para cubrir sus gastos veterinarios y los elementos que requiere durante su recuperación.

La fundación invitó a las personas que quieran contribuir con la recuperación de Emma a comunicarse directamente con sus canales oficiales para conocer las diferentes formas de ayudar y obtener más información sobre el proceso que adelanta la organización.

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