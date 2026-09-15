Rescatan a Emma en Usme: la perrita necesita ayuda para recuperar su salud

Le puede interesar: Gata adopta y amamanta a unos gatitos abandonados como si fueran sus hijos

La perrita llegó a la fundación el pasado viernes, cerca de las 11:00 p. m. Debido a las condiciones en las que se encontraba, sus rescatistas decidieron llevarla directamente a una veterinaria, donde permaneció dos días para realizarle una primera valoración. Ahora Emma necesita iniciar varios tratamientos para mejorar su estado de salud. Por esta razón, la organización hizo un llamado a las personas que quieran contribuir con su recuperación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Durante la revisión veterinaria se identificaron varios problemas que afectan principalmente su piel. La perrita presenta alopecia generalizada, bajo peso, hiperqueratosis y un engrosamiento considerable de la piel. También tiene una pigmentación oscura generalizada, además de un fuerte olor en la piel y un intenso prurito, es decir, una necesidad constante de rascarse.

Publicidad

Entre los hallazgos aparecen varias verrugas y un otohematoma en su oreja derecha, una acumulación de sangre que estaría relacionada con el rascado constante. Además, Emma ha perdido algunas piezas dentales.

Según la fundación, ante este diagnóstico, los veterinarios recomendaron realizar pruebas hormonales para descartar un posible hipotiroidismo, una enfermedad que ocurre cuando la glándula tiroides produce menos hormonas de las necesarias y puede afectar diferentes funciones del organismo. También se solicitó un examen general y un raspado de piel para conocer con mayor precisión qué está afectando la salud de Emma.

Le recomendamos leer: ¿Qué debe comer su perro según tamaño y edad? Esto dicen los expertos

Emma necesita ayuda para comenzar su tratamiento

El proceso de recuperación de Emma apenas comienza. De acuerdo con la Fundación Casa de Gordos, su tratamiento contempla baños medicados, medicamentos, vitaminas y manejo dermatológico. Sin embargo, para poder avanzar con estos cuidados, la organización necesita apoyo para cubrir sus gastos veterinarios y los elementos que requiere durante su recuperación.

La fundación invitó a las personas que quieran contribuir con la recuperación de Emma a comunicarse directamente con sus canales oficiales para conocer las diferentes formas de ayudar y obtener más información sobre el proceso que adelanta la organización.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱