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Perrita corrió detrás de quienes la abandonaron en Bogotá: esta es la historia de Canela

Tras quedar sola, Canela logró encontrar ayuda y ahora permanece en un hogar de paso, donde recibe los cuidados necesarios mientras se busca una nueva oportunidad para ella.

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25 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
Perrita corrió detrás de quienes la abandonaron en Bogotá: esta es la historia de Canela
Gracias a la difusión de su historia, una persona abrió las puertas de su casa para ofrecerle un hogar de paso. Allí cuenta con alimento, un lugar seguro para descansar y personas pendientes de sus cuidados mientras se define su futuro.

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Canela fue dejada cerca del conjunto Cerezo, en Lagos de Torca, Bogotá. Según contó la fundación La Manada de Oreo en su publicación en redes sociales, dos personas llegaron al lugar en una motocicleta junto a la perrita y, poco después, se fueron del sitio sin ella. Al ver que el vehículo comenzaba a alejarse, Canela corrió detrás para intentar alcanzarlos.

La escena fue presenciada por algunas personas que se encontraban en el sector, quienes decidieron reportar lo ocurrido y buscar ayuda para la perrita. El caso llegó a La Manada de Oreo, organización que decidió hacerse cargo de ella y ponerle el nombre de Canela.

Gracias a la difusión de su historia, una persona abrió las puertas de su casa para ofrecerle un hogar de paso. Allí cuenta con alimento, un lugar seguro para descansar y personas pendientes de sus cuidados mientras se define su futuro. Para la organización, la intervención de quienes no fueron indiferentes ante el abandono permitió que Canela pudiera ser puesta a salvo. Sin embargo, advirtió que la situación pudo haber terminado de otra manera.

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Buscan identificar a quienes abandonaron a Canela

Además de conseguir ayuda para la perrita, La Manada de Oreo está tratando de identificar a las personas que la dejaron en Lagos de Torca. La organización pidió a quienes reconozcan la motocicleta, conozcan la placa o tengan información sobre las personas involucradas que se comuniquen mediante mensaje directo a través de sus redes sociales. Según la fundación, estos datos podrían ser importantes para avanzar con la denuncia correspondiente.

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¿Cómo ayudar a Canela?

La Manada de Oreo también busca personas que quieran convertirse en padrinos o madrinas de Canela y contribuir con los gastos relacionados con sus cuidados.

Quienes estén interesados pueden comentar la palabra “Canela” en la publicación de la organización o escribirle directamente por mensaje privado para recibir información sobre cómo apoyarla.

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