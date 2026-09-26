De acuerdo con la fundación, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando los veterinarios de la organización pasaban por el sector y vieron al animal. La perrita estaba asustada y no había ninguna persona acompañándola. Tampoco se pudo establecer cuánto tiempo llevaba en el lugar ni si…

Una perrita fue rescatada en la noche del lunes 21 de septiembre en el parque de Chuniza, en la localidad de Usme, Bogotá, después de que integrantes de la Fundación Col Choca La Pata la encontraran sola y tomando agua directamente de un caño.

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A Celeste la encontraron tomando agua de un caño en el sur de Bogotá: ahora le buscan hogar

De acuerdo con la fundación, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando los veterinarios de la organización pasaban por el sector y vieron al animal. La perrita estaba asustada y no había ninguna persona acompañándola. Tampoco se pudo establecer cuánto tiempo llevaba en el lugar ni si alguien la estaba buscando.

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"No sabemos cuánto había caminado, si había comido, si alguien la estaba buscando o si simplemente llevaba días intentando sobrevivir como podía", indicaron a través de una publicación en Instagram.

Ante la situación, los veterinarios decidieron llevarla consigo para ponerla a salvo. La fundación la bautizó con el nombre de Celeste y actualmente permanece en una veterinaria, donde le realizan exámenes para conocer su estado de salud.

Según informó la organización a través de sus redes sociales, si los resultados de los exámenes lo permiten, Celeste será esterilizada. La fundación también señaló que se trata de una perrita de tamaño mediano, cariñosa y confiada, a la que le gustan los niños.

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Celeste ahora busca una familia

La historia de Celeste llamó la atención de la fundación no solo por las condiciones en las que fue encontrada, sino también por su comportamiento. Pese a estar sola y asustada cuando fue localizada, los veterinarios describieron a la perrita como un animal tierno, amoroso y confiado.

La organización no conoce las circunstancias que llevaron a Celeste a terminar sola en el parque de Chuniza. Por ahora, su prioridad es completar los exámenes veterinarios y garantizar que reciba la atención necesaria antes de avanzar con su proceso de adopción.

“Ayer bebía de un caño. Hoy está a salvo”, expresó la Fundación Col Choca La Pata en la publicación en la que dio a conocer el rescate.

Ahora, Celeste busca una familia que pueda ofrecerle un hogar permanente y cuidados responsables. La fundación hizo un llamado a compartir su historia con la esperanza de encontrar una persona o familia interesada en adoptarla.

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Las personas que estén interesadas en adoptar o ayudar de cualquier forma Celeste pueden escribir a las redes sociales de la fundación: @fundacion_chocalapata.

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