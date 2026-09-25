Según contó la cabo primero Erika Iza en un video publicado por la Policía de Ecuador en sus redes sociales, la perrita logró salir adelante gracias a los cuidados que recibió. “Gracias a las atenciones veterinarias que aquí se le…

Milagros es una perrita criolla que fue encontrada en 2024 envuelta en una manta y dentro de un basurero en Ecuador. Estaba muy baja de peso y presentaba un cuadro de desnutrición. La Unidad Canina de la Policía Nacional del Ecuador la rescató y la llevó a recibir atención veterinaria para ayudarla a recuperarse.

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Milagros, la perrita que fue encontrada en un basurero y hoy trabaja con la Policía

Según contó la cabo primero Erika Iza en un video publicado por la Policía de Ecuador en sus redes sociales, la perrita logró salir adelante gracias a los cuidados que recibió. “Gracias a las atenciones veterinarias que aquí se le brindaron, pudo salir adelante”, explicó.

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Su nombre está relacionado con las circunstancias en las que fue encontrada. Para quienes participaron en su rescate, Milagros representa una oportunidad de vida, ya que pasó de estar en condiciones de abandono y con un delicado estado de salud a tener una nueva vida dentro de la Unidad Canina.

Desde su recuperación, Milagros hace parte de la Policía Nacional del Ecuador y, según Iza, pertenece al área de relaciones públicas y show de la institución. Su trabajo consiste en acompañar diferentes actividades de la Policía y participar en presentaciones dirigidas a la comunidad. “Hacemos presentaciones en diferentes unidades educativas, en diferentes eventos, colegios, ferias de seguridad. A eso nos dedicamos”, explicó la uniformada.

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Para Iza, la historia de Milagros también deja una enseñanza sobre las oportunidades que pueden cambiar el rumbo de una vida. La recuperación de la perrita demuestra que una situación de abandono no tiene por qué definir su futuro. “Creo que también hemos tenido una enseñanza, debido a que podemos, tanto las personas como los animales, tener una segunda oportunidad de vida”, afirmó.

El vínculo construido durante los últimos dos años también llevó a Iza a pensar en el futuro de Milagros más allá de su labor en la Unidad Canina. Cuando llegue el momento de que la perrita se retire, la uniformada espera poder continuar a su lado y ofrecerle un hogar. “Me he puesto el objetivo de que cuando ella ya se vaya con la baja, poderla llevar y brindarle un hogar”, contó.

La historia de Milagros fue compartida por la cuenta oficial de Instagram de la Policía Nacional del Ecuador como parte de una alianza con Paramount para promocionar El corazón de la bestia, una película protagonizada por Brad Pitt y estrenada el pasado 24 de septiembre que aborda el vínculo entre una persona y un perro.

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La campaña busca dar visibilidad a historias reales de perros que, como Milagros, encontraron una segunda oportunidad y un lugar junto a las personas.

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