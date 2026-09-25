África y Pantera llevan más de cuatro años esperando un hogar: "fueron despreciadas"

Desde pequeñas, algunas personas las compararon con hienas por sus rasgos físicos. Esa percepción terminó influyendo en sus posibilidades de encontrar un hogar y, mientras otros perros fueron adoptados, África y Pantera continuaron…

África y Pantera llevan más de cuatro años esperando una familia que las adopte. Las dos perritas nacieron en la terminal de Cartagena y, según cuentan la Fundación Arca Luminosa y la Fundación Isla Animal, durante todo este tiempo han enfrentado un obstáculo que nada tiene que ver con su carácter: su apariencia.

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Desde pequeñas, algunas personas las compararon con hienas por sus rasgos físicos. Esa percepción terminó influyendo en sus posibilidades de encontrar un hogar y, mientras otros perros fueron adoptados, África y Pantera continuaron esperando.

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Hoy, las dos permanecen bajo el cuidado de Isla Animal, donde han pasado alrededor de 1.460 días a la espera de una familia. Las fundaciones aseguran que detrás de su particular apariencia hay dos perritas nobles, cariñosas y con mucho afecto para ofrecer.

"Sus caritas perfectas y hermosas fueron despreciadas por parecer ´hienas´como muchas personas dijeron y así, empezaron a pasar los años, y África y Pantera nunca fueron adoptadas", escribieron en una publicación en Instagram.

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Su historia ha vuelto a ser difundida con la esperanza de encontrarles un hogar definitivo. África y Pantera son de tamaño mediano, tienen sus vacunas al día y están disponibles para ser trasladadas a una familia que pueda brindarles los cuidados y el cariño que necesitan.

Para las fundaciones, el objetivo es que su aspecto no siga siendo una barrera para la adopción y que puedan tener la oportunidad de vivir en un hogar.

Las personas interesadas en conocer a África o Pantera pueden comunicarse con las fundaciones o diligenciar el formulario de adopción disponible en el sitio web de la Fundación Arca Luminosa.

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El trabajo de Arca Luminosa

Arca Luminosa es una fundación en Bogotá que nació en el 2017 con el propósito de ayudar a los perritos de la calle que diariamente corren el riesgo de ser atropellados, especialmente en horas de la noche. Ante esta problemática nace la idea de los Collares de vida, collares reflectivos que permiten visibilizar a los animales en la oscuridad.

Adicionalmente, durante las jornadas de colocación de collares, los miembros de la organización identificaron la problemática de sobrepoblación canina y felina en puntos específicos de la ciudad y animales en extrema vulnerabilidad. Buscando aportar una solución, iniciaron su programa de rescates con ayuda de la red de hogares de paso.

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