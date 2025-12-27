Angelita, la perrita rescatada en estado crítico en Bogotá, se recuperó y busca hogar

Angelita tiene entre tres y cuatro años, es de tamaño pequeño y está esterilizada. Foto: @rex.endospatas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras meses de tratamiento y cuidados intensivos, la historia de Angelita tuvo un giro esperanzador. La perrita que llegó a la fundación Rex en Dos Patas, en Bogotá, con apenas dos kilos de peso y al borde de la muerte, logró recuperarse y hoy se encuentra lista para iniciar una nueva etapa.

Angelita fue rescatada en Ciudad Bolívar en septiembre de este año y en ese entonces presentaba un cuadro crítico de desnutrición, deshidratación y múltiples heridas. Su estado físico evidenciaba un prolongado abandono y posibles episodios de maltrato. Los exámenes veterinarios revelaron, además, lesiones en las caderas compatibles con haber permanecido inmóvil durante largos periodos, así como afectaciones en el hígado, los riñones e hipertiroidismo. Su recuperación exigió una atención constante, medicación especializada y una dieta estricta basada en comida hidrolizada.

El proceso no fue rápido ni sencillo. Desde la fundación explicaron que el cuerpo de Angelita reflejaba “el daño de muchos años de maltrato y abandono”, lo que obligó a avanzar con cautela para no poner en riesgo su salud. A la par de la recuperación física, también fue necesario trabajar en su bienestar emocional. Angelita llegó temerosa y desconfiada, reaccionando con miedo ante movimientos bruscos, señales claras de un pasado difícil.

Hoy, ese panorama ha cambiado de forma significativa. Según informó recientemente Rex en Dos Patas en sus redes sociales, Angelita se encuentra estable, ha ganado peso y actualmente pesa alrededor de cinco kilos. Tiene entre tres y cuatro años, es de tamaño pequeño, está esterilizada y mantiene la dieta hidrolizada como parte fundamental de su cuidado. En cuanto a su carácter, la describen como una perrita muy amorosa, aunque algo celosa, una conducta que, aseguran, mejora con paciencia, tiempo y afecto.

Con su recuperación avanzada, la fundación anunció que Angelita ya está en proceso de adopción. El llamado ahora es para encontrarle una familia responsable que comprenda sus necesidades médicas y emocionales y que esté dispuesta a brindarle estabilidad, cuidados y cariño para toda su vida. “Hoy Angelita busca una hermosa familia que la llene de amor y cuidados”, señaló la organización en su actualización.

Desde Rex en Dos Patas recordaron que quienes estén interesados en adoptar pueden comunicarse directamente a través de sus redes sociales: @rex.endospatas, para recibir información sobre el proceso. La historia de Angelita, que comenzó marcada por el abandono y el sufrimiento, se transforma así en un testimonio de recuperación y segundas oportunidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱