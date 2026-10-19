Ariana Grande despide a Coco, su perrita de 17 años: "Te extrañaré todos los días"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la artista se despidió de su compañera con un emotivo mensaje en el que destacó el amor que compartieron y agradeció el tiempo que estuvieron juntas. “La más dulce, la más increíble y la más hermosa Coco. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por tu amor y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de diecisiete años…

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande anunció este lunes 19 de octubre la muerte de Coco, su perrita, que la acompañó durante más de 17 años.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la artista se despidió de su compañera con un emotivo mensaje en el que destacó el amor que compartieron y agradeció el tiempo que estuvieron juntas. “La más dulce, la más increíble y la más hermosa Coco. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias por tu amor y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de diecisiete años maravillosos”, escribió.

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En su mensaje, Grande también resaltó la manera en que Coco hacía más especial cada lugar al que llegaba. “Haces que donde quiera que vayas sea un lugar más hermoso”, expresó.

La artista cerró su despedida con unas palabras que reflejan el profundo cariño que sentía por su mascota y la ausencia que deja su partida: “Te extrañaré todos los días y te mantendré en mi corazón siempre. Te quiero tanto, dulce niña”.

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Coco, una compañera presente en la vida y la música de Ariana Grande

Coco era una perrita mestiza de dachshund (perro salchicha) y pastor alemán. Durante años, la cantante compartió momentos de su vida junto a ella y sus otros perros, Toulouse y Ophelia.

La mascota también tuvo apariciones en la carrera musical de Grande. Coco salió en los videos musicales de las canciones Put Your Hearts Up y Positions, lo que permitió que algunos de sus seguidores la conocieran más allá de las publicaciones personales de la artista.

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La relación entre ambas también quedó registrada en otros contenidos digitales. Grande llegó a crear una cuenta de Twitter para Coco y compartió anécdotas cotidianas sobre ella, como una ocasión en la que bromeó con que la perrita había enviado un correo electrónico desde su computador.

En un video publicado en YouTube, titulado Coco lo explica, la cantante incluso entrevistó a su mascota y le hizo preguntas sobre la música que estaba componiendo. Con el paso de los años, Coco se convirtió en parte de la vida pública de Ariana Grande y en una presencia recurrente en sus publicaciones.

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