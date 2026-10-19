¿Se anima a disfrazarse y ayudar? Buscan voluntarios para alimentar animales en Halloween

La actividad es impulsada por el colectivo ciudadano Borrachos al Rescate, junto con el Hogar de Paso Salvando Huellas, Lógico y Zoo y AnimaNaturalis Latinoamérica, con el…

El próximo domingo 25 de octubre, Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, será escenario de una jornada solidaria que busca ayudar a los animales en condición de calle y compartir con los niños y niñas de la localidad. Se trata de la segunda edición de Halloween Perruno y Gatuno, una iniciativa organizada por colectivos y organizaciones que trabajan por el bienestar animal.

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La actividad es impulsada por el colectivo ciudadano Borrachos al Rescate, junto con el Hogar de Paso Salvando Huellas, Lógico y Zoo y AnimaNaturalis Latinoamérica, con el apoyo del refugio Amor Peludo. Su propósito es reunir a ciudadanos dispuestos a contribuir con la alimentación y el cuidado de perros y gatos que viven en las calles del sector.

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Según informaron los organizadores, uno de los objetivos de la jornada es realizar una brigada médico-veterinaria para atender a los animales y distribuir alimento entre los perros y gatos de la zona. Para ello, esperan recolectar 500 kilos de comida para animales, entre alimento seco y húmedo.

La iniciativa también busca llevar un momento de alegría a los niños y niñas de Ciudad Bolívar. Por eso, los participantes esperan reunir más de 300 dulces para compartir con los menores durante la actividad.

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Así puede participar en el Halloween Perruno y Gatuno

La invitación está abierta a la ciudadanía de Bogotá y sus alrededores. Quienes quieran sumarse pueden asistir disfrazados, llevar donaciones de alimento para perros y gatos y participar en las actividades de la jornada. Además, los organizadores premiarán el mejor disfraz entre los participantes humanos.

El punto de encuentro será el Portal El Tunal, en el punto H625, a las 9:00 de la mañana. Desde allí, los asistentes se dirigirán a la zona de Ciudad Bolívar donde se desarrollará la jornada.

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La inscripción tiene un costo de COP 20.000, que incluye un refrigerio amigable con los animales. Las personas interesadas en participar o conocer más detalles pueden consultar el formulario de inscripción: Halloween Perruno y Gatuno – Jornada de Alimentación. También pueden comunicarse al 318 468 6564.

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