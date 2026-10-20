La historia fue compartida por la cuenta oficial de Instagram de la Policía Metropolitana de Montería, que relató cómo…

En medio de las fuertes lluvias que afectaron a Montería y varios municipios de Córdoba a inicios del mes de octubre, dos perritas encontraron protección en una estación de Policía. Asha y Nala llegaron empapadas y temblando a las instalaciones de la Estación de Policía de la Margen Izquierda, ubicada en el barrio Vallejo, donde los uniformados las recibieron, les dieron abrigo y terminaron convirtiéndose en su nueva familia.

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Asha y Nala llegaron a una estación de Policía huyendo de la lluvia y encontraron un hogar

La historia fue compartida por la cuenta oficial de Instagram de la Policía Metropolitana de Montería, que relató cómo las perritas llegaron en busca de un lugar seco para resguardarse del frente frío atípico que afectó a la región. “Ellas no sabían de rangos ni de seguridad, solo sabían que tenían frío, miedo y hambre”, expresó la institución en su publicación.

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Al verlas en esas condiciones, los uniformados no dudaron en auxiliarlas, las secaron, les dieron un lugar donde protegerse de la lluvia y les brindaron atención y cariño. Sin embargo, el gesto de solidaridad no terminó cuando pasó el aguacero.

Según la publicación, el vínculo que surgió entre los policías y las dos perritas fue tan especial que decidieron adoptarlas oficialmente. Desde entonces, Asha y Nala se convirtieron en las consentidas de la Estación de Policía de la Margen Izquierda, donde viven protegidas y rodeadas del afecto.

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Este caso recuerda cómo un gesto de empatía puede cambiar la vida de un animal en condición de vulnerabilidad.

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Luca y Firu, los compañeros de cuatro patas de la estación de Policía de Cereté

La Policía Metropolitana de Montería también compartió la historia de Luca y Firu, dos perros que hacen parte de la Estación de Policía de Cereté y que se han ganado el cariño de los uniformados.

A través de sus redes sociales, la institución presentó a los animales como los consentidos de la estación, donde acompañan a los policías durante sus jornadas de trabajo, entre turnos, patrullajes y labores de seguridad para la comunidad.

En otra publicación, narrada desde la perspectiva de los propios perros, la institución destacó que ambos se sienten parte de la familia policial y permanecen junto a los uniformados durante el día, la noche y la madrugada.

A cambio de su compañía, Luca y Firu reciben alimento, un techo, cariño y atención. Su presencia también representa una oportunidad para que los policías encuentren momentos de calma durante sus extensas jornadas de servicio.

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“Nosotros seguiremos acompañándolos. Y esperando cada caricia y recordándoles que el amor también puede tener cuatro patas”, señala el mensaje publicado por la Policía Metropolitana de Montería.

Las historias de Asha, Nala, Luca y Firu muestran otra faceta de la labor policial: la empatía hacia los animales y la posibilidad de ofrecerles protección y afecto.

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