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Balto busca una familia que le dé una segunda oportunidad: conozca su historia

Después de ser rescatado de las calles, Balto espera encontrar un hogar en el que pueda recibir el cariño y la atención que necesita.

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La Red Zoocial
La Red Zoocial
Balto busca una familia que le dé una segunda oportunidad: conozca su historia
La historia de este perro fue compartida por Paula Parra, rescatista independiente, quien busca una familia dispuesta a brindarle un hogar mientras continúa su proceso de recuperación.

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Balto fue rescatado el pasado 14 de octubre en un sector de la calle 80, en Bogotá. Su aspecto daba cuenta de las dificultades que pudo haber enfrentado mientras vivía en las calles, expuesto a la lluvia y a la falta de alimento. Sin embargo, pese a las condiciones en las que fue encontrado, conserva un carácter noble y cariñoso.

Desde su rescate, Paula Parra, rescatista independiente, ha acompañado el proceso de recuperación del perro y ahora busca visibilizar su historia para que encuentre una familia que le dé una segunda oportunidad

Actualmente, Balto tiene aproximadamente dos años, está castrado y se encuentra en proceso de recuperación. Aunque es de tamaño un poco grande, quienes estén interesados en adoptarlo podrán conocer sus características y necesidades antes de tomar una decisión.

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Así es Balto: un perro juguetón y cariñoso

Además de su carácter noble, Balto es un perro que disfruta los juegos, los mimos y la atención de las personas. Según la información compartida por su rescatista, es obediente y ha aprendido a sentarse y dar la pata.

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También convive con otros animales, hace sus necesidades fuera de casa y, de acuerdo con Parra, no suele hacer daños cuando se queda solo. Esto facilita su adaptación a un nuevo hogar.

Ahora, mientras avanza en su recuperación, la prioridad es encontrar personas que comprendan que adoptar implica un compromiso permanente. Balto necesita un entorno seguro, tiempo para adaptarse y una familia que le brinde los cuidados y el afecto necesarios para comenzar una nueva etapa.

Balto busca una familia que le dé una segunda oportunidad: conozca su historia
Balto tiene aproximadamente dos años, está castrado y se encuentra en proceso de recuperación.

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¿Cómo adoptar a Balto?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a Balto deberán diligenciar un formulario de adopción. Este proceso busca conocer mejor a su posible familia y hacer seguimiento a las condiciones en las que vivirá el perro. Quienes deseen recibir el formulario y conocer más detalles sobre el proceso pueden comunicarse con Paula Parra a través del número 315 285 4716.

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La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

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