Benji murió antes de encontrar un hogar: vecinos hicieron una velatón para despedirlo

La noticia fue compartida por el colectivo en sus redes sociales, donde recordó a Benji como un perro noble, tranquilo, cariñoso y muy sociable. Aunque muchas personas lo conocían con diferentes…

Benjamín, conocido cariñosamente como Benji, murió el pasado 20 de septiembre de 2026 después de sufrir un accidente en la ciudad de Tunja, Boyacá. El perro comunitario era cuidado por Los Chicos del Barrio, un colectivo de protección animal que acompaña y busca alternativas de cuidado y adopción para perros que viven en las calles de la ciudad.

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La noticia fue compartida por el colectivo en sus redes sociales, donde recordó a Benji como un perro noble, tranquilo, cariñoso y muy sociable. Aunque muchas personas lo conocían con diferentes nombres, entre ellos Manchas, Botitas, Patitas, Benjiyor o Tinto, para Los Chicos del Barrio había sido oficialmente Benji durante poco más de un año.

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"Él era un caminante insaciable, muchos lo encontraban durmiendo en las sillas de los centros comerciales y, con cariño, algunas personas lo llevaban de regreso al barrio para ponerlo a salvo. Tenía una memoria increíble: reconocía a las personas en la ciclovía, incluso desde sus carros, y era un amigo fiel y cariñoso de muchos otros perritos", contaron en la publicación de Instagram.

Su vida en las calles, sin embargo, también lo mantenía expuesto a diferentes riesgos. El colectivo había buscado en varias oportunidades una familia que pudiera recibirlo de manera permanente y esperaba que, finalmente, alguien pudiera ofrecerle el hogar que necesitaba. "Un accidente nos arrebató a este noble perrito antes de que pudiéramos encontrar para él ese hogar que tanto buscábamos", indicó el colectivo.

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Tras conocerse su muerte, Los Chicos del Barrio resaltaron que, aunque Benji no alcanzó a encontrar ese hogar definitivo, no se fue sin compañía ni sin una identidad. Durante el tiempo que permaneció en las calles, varias personas le ofrecieron alimento, refugio, una cama, cuidados y muestras de afecto.

“Se fue siendo Benji, un Chico del Barrio, querido por muchas personas”, señalaron. La organización también agradeció a quienes alguna vez abrieron las puertas de sus casas para que el perro pudiera dormir, lo cuidaron, lo reconocieron en la calle o lo ayudaron a regresar al barrio.

Una velatón para recordar a Benji y a otros perros comunitarios

Después de su muerte, Los Chicos del Barrio realizaron una velatón para recordar la vida de Benji y la de otros perros comunitarios que hicieron o hacen parte de las calles, parques y barrios de Tunja.

Durante el encuentro, el colectivo agradeció a las personas que acompañaron la actividad y que, a lo largo de los años, habían brindado refugio, alimento o un lugar para dormir a estos animales. También recordó que algunos vecinos conocían especialmente a Benji y llevaban a sus propios perros para que jugaran con él, debido a su carácter sociable y juguetón.

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De acuerdo con Los Chicos del Barrio, cada vela encendida durante la jornada representó un recuerdo, un deseo, un agradecimiento o aquellas palabras que algunas personas no alcanzaron a decirle a Benji y a otros perros que ya murieron.

Con la velatón, el colectivo buscó mantener presente la historia de los animales comunitarios que han formado parte de la vida cotidiana de la ciudad y recordar que sus vidas también dejaron una huella en las personas que los conocieron. “Sus vidas importaron. Fueron queridos. Y la huella que dejaron seguirá acompañándonos”, aseguraron.

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