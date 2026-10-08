Tanto el Instituto Humboldt como los habitantes del sector conviven desde hace algunos años con estos animales, que hacen parte de la vida cotidiana de la comunidad. Por esta razón, decidieron registrarlos en el programa Vecino Buena Pata, una estrategia del IDPYBA que…

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) formalizó la adopción comunitaria de 11 perros en condición de calle por parte del Instituto Humboldt, desde su sede Venado de Oro, y habitantes del barrio Bello Horizonte, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá.

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Un barrio del sur de Bogotá adoptó a 11 perros que vivían en la calle

Tanto el Instituto Humboldt como los habitantes del sector conviven desde hace algunos años con estos animales, que hacen parte de la vida cotidiana de la comunidad. Por esta razón, decidieron registrarlos en el programa Vecino Buena Pata, una estrategia del IDPYBA que busca fortalecer las redes de cuidado comunitario de perros y gatos que permanecen habitualmente en barrios, cuadras, parques, instituciones, estaciones de policía y colegios de la ciudad.

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La formalización de la adopción de los 11 animales se realizó en el marco de las actividades de la Semana PYBA: Mi corazón es animalista, que se desarrolla en diferentes localidades de Bogotá para promover acciones relacionadas con la protección y el bienestar animal.

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¿Qué es Vecino Buena Pata?

Vecino Buena Pata reconoce a los perros y gatos que hacen parte de un territorio, no tienen una persona responsable exclusiva claramente identificada y reciben cuidados constantes de varias personas de la comunidad.

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La estrategia busca organizar y fortalecer esas redes de cuidado para mejorar el bienestar de los animales y favorecer una convivencia responsable. De esta manera, las comunidades pueden postular casos, reportar novedades y participar en acciones de cuidado, mientras el IDPYBA acompaña el proceso.

Sin embargo, que un animal haga parte de esta estrategia no significa que una persona se convierta automáticamente en su tutora, tenedora o responsable permanente. La participación es voluntaria y busca distribuir las tareas para evitar que el cuidado recaiga en una sola persona.

Para determinar si un perro o gato puede ser reconocido como un Animal Doméstico Comunitario, el IDPYBA verifica aspectos como su permanencia habitual en el territorio, el reconocimiento que tiene por parte de la comunidad y la existencia de una red de cuidado.

Esto también permite diferenciar a los animales comunitarios de aquellos que pueden estar perdidos, haber sido abandonados, tener tutor o permanecer ocasionalmente en un determinado lugar.

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¿Cómo se puede cuidar a un Vecino Buena Pata?

El IDPYBA señala que una comunidad puede contribuir de distintas maneras al bienestar de estos animales. Entre ellas está observar y reportar cambios en su estado de salud o comportamiento, ofrecer agua y alimento de manera organizada, mantener limpio el entorno y compartir información sobre sus horarios, recorridos y relación con el territorio.

También se recomienda apoyar las orientaciones técnicas que puedan cumplirse de manera segura y mantener el diálogo entre los integrantes de la comunidad para prevenir conflictos.

Dentro de la estrategia existe además un Acuerdo de Cuidado, que permite organizar voluntariamente la colaboración entre la comunidad y el IDPYBA. Este establece compromisos de cuidado, enlaces de comunicación y mecanismos para reportar novedades.

En el caso de los 11 perros de San Cristóbal, la adopción comunitaria formaliza un vínculo que ya existía entre los animales, los habitantes del sector y el Instituto Humboldt. La iniciativa busca que ese cuidado pueda mantenerse de manera organizada y sostenible.

Para el IDPYBA, este tipo de acciones hacen parte del trabajo que se desarrolla en Bogotá para fortalecer la protección y el bienestar animal y promover comunidades capaces de compartir las responsabilidades de cuidado.

Las personas interesadas en conocer la estrategia Vecino Buena Pata o registrar un animal pueden consultar la información disponible en el sitio web del IDPYBA.

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