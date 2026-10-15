Perro con una herida infectada y otro desnutrido necesitan ayuda en Barranquilla

Según la denuncia, los perros permanecen amarrados en un lote húmedo y sobreviven comiendo sobras. Uno de ellos tiene una herida profunda en el cuello que, de acuerdo con la publicación, estaría…

Un llamado de ayuda busca reunir los recursos necesarios para atender a dos perros que se encuentran en condiciones preocupantes en Barranquilla. La fundación Por Amor a Rocky dio a conocer el caso a través de un video publicado en redes sociales, en el que expuso la situación de los animales y pidió apoyo económico para cubrir sus gastos veterinarios.

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Según la denuncia, los perros permanecen amarrados en un lote húmedo y sobreviven comiendo sobras. Uno de ellos tiene una herida profunda en el cuello que, de acuerdo con la publicación, estaría infectada y llena de gusanos, mientras que su compañero presenta una delgadez extrema.

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La organización señaló que ambos necesitan valoración veterinaria, exámenes diagnósticos y hospitalización. Para cubrir estos gastos, busca reunir aproximadamente un millón de pesos. Además, manifestó su intención de investigar lo ocurrido para identificar a los posibles responsables.

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¿Cómo ayudar a los dos perros en Barranquilla?

Por Amor a Rocky hizo un llamado a la ciudadanía para que 100 personas donen COP 10.000, o aporten el monto que esté a su alcance, con el propósito de reunir los recursos necesarios para la atención de los dos perros. La fundación explicó que no cuenta con el dinero suficiente para asumir los procedimientos veterinarios que requieren los animales, por lo que las contribuciones son importantes para avanzar con su atención.

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Las personas interesadas en ayudar pueden consultar las redes sociales de la fundación Por Amor a Rocky, donde se compartió la publicación y se encuentra la información sobre cómo realizar las donaciones.

Según la denuncia difundida en redes sociales, los perros permanecen amarrados en un lote húmedo y sobreviven comiendo sobras necesitan atención veterinaria urgente en Barranquilla. Imagen de referencia. Foto: Unsplash

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Buscan esclarecer lo ocurrido con los animales

Además de buscar recursos para la atención veterinaria de los perros, la fundación Por Amor a Rocky manifestó su intención de adelantar una investigación para identificar a los posibles responsables del caso.

Por ahora, se espera esclarecer las circunstancias en las que uno de los animales sufrió la herida en el cuello y determinar quiénes estaban a cargo de su cuidado. Entretanto, la organización continúa solicitando el apoyo de la ciudadanía para reunir el dinero necesario para los exámenes y la hospitalización de ambos perros.

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