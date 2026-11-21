La historia de la perrita fue compartida por la Fundación Casa de los Gordos a través de sus redes sociales. Según explicó la organización, Brownie ya…

Hace aproximadamente dos o tres semanas, Brownie comenzó a presentar problemas de salud que encendieron las alarmas de sus cuidadores. Desde entonces, ha pasado por varias consultas veterinarias, valoraciones con especialistas y tratamientos para controlar los síntomas de un síndrome vestibular, una condición que afecta el sistema encargado de mantener el equilibrio y la orientación del cuerpo.

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Brownie enfrenta un síndrome vestibular y necesita ayuda para continuar con su tratamiento

La historia de la perrita fue compartida por la Fundación Casa de los Gordos a través de sus redes sociales. Según explicó la organización, Brownie ya fue valorada por profesionales de medicina general y neurología, pero todavía no se ha podido establecer con certeza qué originó su condición.

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Una de las alternativas para saber más sobre su diagnóstico sería realizarle una resonancia magnética. Sin embargo, debido a su avanzada edad y a sus antecedentes hepáticos, el procedimiento representa un riesgo demasiado alto para ella. Por eso, sus cuidadores explicaron que, por ahora, no es una opción.

Mientras tanto, la fundación continúa acompañando su proceso con tratamiento médico, medicamentos para controlar los síntomas, terapias y cuidados especiales. Aunque la situación requiere atención permanente, hay un aspecto que les da tranquilidad, Brownie sigue comiendo y se mantiene estable dentro de su condición.

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¿Qué es el síndrome vestibular en los perros?

De acuerdo con información publicada por Purina sobre el síndrome vestibular, los perros que presentan esta alteración experimentan desorientación, inclinación de la cabeza o del cuerpo hacia un lado, movimientos involuntarios de los ojos, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio e incluso vómitos.

La compañía explica que existen dos formas principales de esta condición: el síndrome vestibular central, que compromete estructuras del cerebro y el periférico, que afecta el oído interno y las estructuras relacionadas con el equilibrio.

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Brownie necesita ayuda para continuar con sus cuidados

Mientras avanza su proceso médico, la Fundación Casa de los Gordos busca apoyo para cubrir los gastos que implica su atención. Por su edad y condición de salud, la perrita necesita cuidados diarios y acompañamiento para mantener su bienestar.

Entre las necesidades que tiene actualmente se encuentran pañales, medicamentos, consultas y controles veterinarios, además de terapias y otros servicios médicos que permitan acompañar su recuperación.

La organización espera que las personas interesadas en ayudar se sumen a este proceso. Brownie es una perrita mayor que necesita atención y paciencia para atravesar esta etapa con la mayor tranquilidad posible. Quienes deseen contribuir con sus cuidados pueden ponerse en contacto con la Fundación Casa de los Gordos a través de sus redes sociales y conocer cómo realizar un aporte.

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