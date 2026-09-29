El momento quedó registrado por una cámara de seguridad. Desde entonces, sus familiares comenzaron una búsqueda para encontrar al perro y tratar de seguir su rastro.

Pato, un perro pomerania negro de siete meses, fue robado el pasado lunes 21 de septiembre, alrededor de las 7:45 de la noche, en el sector de Britalia Norte, en la localidad de Suba, Bogotá. Según relató su familia, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta los abordaron mientras paseaban al animal y uno de ellos los amenazó con un cuchillo antes de llevárselo.

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Buscan a Pato, un pomerania negro que fue robado en Suba

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Un AirTag permitió seguir el rastro de Pato

Pato llevaba un AirTag cuando fue robado, por lo que su familia pudo conocer algunas de las ubicaciones que registró el dispositivo después del hecho. Sin embargo, con el paso de los días perdieron la posibilidad de seguir su recorrido.

Días después del robo, personas de la zona también aseguraron haber visto a un perro con características similares a las de Pato. Además, la familia recibió fotografías y videos recientes del animal, lo que aumentó las esperanzas de encontrarlo.

De acuerdo con el relato compartido por sus familiares, una persona se comunicó con ellos y aseguró tener a Pato. Esta les habría exigido COP 800.000 para devolverlo.

La familia se negó a entregar el dinero por adelantado y propuso encontrarse presencialmente para comprobar que efectivamente se trataba de Pato y poder recuperarlo. Según su testimonio, la persona rechazó varias veces esta propuesta y posteriormente dejó de responderles. También les habría dicho que ya tenía un comprador para el perro.

Desde ese momento, los familiares aseguran no tener información sobre el paradero de Pato.

¿Cómo identificar a Pato?

Pato es un pomerania negro, pequeño, de siete meses y con el pecho blanco. Según sus familiares, responde a su nombre y es un perro cariñoso y juguetón.

La familia ya presentó una denuncia y entregó a las autoridades la información que tiene sobre el caso. No obstante, continúa difundiendo fotografías y videos del animal para intentar encontrar nuevas pistas.

Por eso, hacen un llamado especialmente a las personas que viven o trabajan en Suba para que estén atentas a cualquier perro que pueda tener características similares. “Puede que lo hayas visto”, señala la familia en el video publicado por la fundación Villa Peluda, que compartió el caso en sus redes sociales.

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¿Dónde entregar información sobre Pato?

La familia aclara que no está buscando dinero ni ofreciendo una recompensa. Su principal petición es que la ciudadanía ayude a difundir el caso y se comunique si tiene alguna información que pueda conducir hasta Pato.

Si ha visto un pomerania negro con el pecho blanco en Suba o en otro sector de Bogotá, puede comunicarse a los siguientes números:

316 563 1918

350 874 5477

La familia espera que la difusión permita encontrar nuevas pistas y que Pato pueda regresar a casa.

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