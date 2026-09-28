Veterano de guerra despidió con honores al perro que le salvó la vida en Afganistán

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El peludo prestó servicio junto al militar Jeff DeYoung en Afganistán desde el año 2009, periodo en el cual trabajó para la protección del equipo además de que le salvó la vida en combate.

En Michigan, EE.UUU, se llevó a cabo una emotiva ceremonia con honores militares para despedir a Cena, un labrador negro especializado en la detección de explosivos.

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Tras culminar su labor operativa, Cena continuó a su lado en la vida civil como su perro de asistencia y apoyo emocional.

Años después, Cena fue diagnosticado con un cáncer óseo terminal que le impidió volver a caminar. Ante esta situación, DeYoung organizó una despedida formal en la que lo llevó en brazos durante el acto. La ceremonia contó con la asistencia de veteranos de guerra, bomberos y miembros de la comunidad local, quienes se reunieron para rendir tributo y reconocer la lealtad y entrega del perro tanto en el frente de batalla como en su posterior reintegración civil.

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El vínculo que se desarrolla entre los guías militares o policiales y sus animales va mucho más allá del entrenamiento técnico o cumplimiento del deber. A través del trabajo diario en entornos de alta exigencia y constante riesgo, se consolida una relación basada en la confianza mutua y el cuidado recíproco.

Por otra parte, la labor de los perros en las fuerzas de seguridad e instituciones de rescate representa un pilar estratégico en la prevención de riesgos y la salvaguarda de vidas humanas. Gracias a sus aguzadas capacidades sensoriales, estos ejemplares desempeñan tareas clave como la detección de sustancias peligrosas, el rastreo de personas desaparecidas y la neutralización de amenazas en zonas de conflicto o desastres naturales. Su dedicación y efectividad reafirma la importancia de proteger su bienestar y reconocer el impacto trascendental que tienen dentro del servicio público.

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