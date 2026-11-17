A cambio de su trabajo, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y servicios básicos. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de…

Syros Cats, una organización dedicada a la protección y el cuidado de gatos en la isla griega de Syros, abrió las solicitudes para su programa de voluntariado correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2027. La iniciativa está dirigida a personas solteras o parejas que quieran dedicar parte de su tiempo a atender a los animales y apoyar las diferentes labores de la organización.

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A cambio de su trabajo, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y servicios básicos. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que las personas interesadas deberán presentar su solicitud antes de esa fecha.

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¿Cuáles son los requisitos para participar?

La organización busca personas responsables, saludables, independientes y con buena condición física, que tengan disponibilidad para permanecer en la isla durante un mínimo de un mes.

Aunque la experiencia como auxiliar veterinario o en el cuidado de gatos callejeros es un aspecto valorado, no es indispensable. Syros Cats también recibe solicitudes de personas que amen a los animales y estén dispuestas a participar en las tareas diarias, incluso aquellas que requieren esfuerzo físico.

En cuanto al alojamiento, cada voluntario cuenta con una habitación propia, pero debe compartir la cocina, el baño y las zonas comunes con otros dos o tres participantes. Los gastos del viaje hasta la isla corren por cuenta de cada persona.

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¿Qué actividades deben realizar los voluntarios?

El trabajo está relacionado principalmente con la alimentación, la limpieza y el cuidado de los gatos que permanecen bajo la protección de la organización, así como de aquellos que viven en las calles y las playas de Syros.

La jornada comienza a las 8:00 de la mañana y, de acuerdo con la descripción de las actividades, durante las primeras horas los voluntarios deben atender a los gatos con necesidades especiales o que permanecen en jaulas, además de alimentar a los felinos que viven en el exterior.

Entre las demás responsabilidades se encuentran:

Alimentar a los gatos callejeros y a los que habitan en las playas.

Mantener limpios y organizados los espacios donde permanecen los animales.

Colaborar en la captura de gatos ferales para los procedimientos de captura y esterilización.

Descargar alimentos, arena y otros suministros cuando sea necesario.

Mantener en buenas condiciones el alojamiento de los voluntarios, tanto en el interior como en las zonas exteriores.

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Las personas interesadas en participar en el programa para el segundo semestre de 2027 pueden consultar las condiciones y diligenciar el formulario de solicitud a través de la página oficial de Syros Cats.

Puede consultar los detalles y realizar su solicitud en el siguiente enlace:

Programa de voluntariado de Syros Cats

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