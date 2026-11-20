Su caso fue compartido por la Fundación Koralia a través de sus redes sociales, donde dieron a conocer las difíciles circunstancias que enfrentaba y pidieron ayuda para cubrir los gastos de su recuperación. En el video publicado por la organización, la historia se cuenta desde la…

Una herida profunda y más de 100 gusanos en su interior fueron parte de las condiciones en las que encontraron a Caoba. La perrita también estaba en celo y, según contó la fundación que la rescató, varios perros la montaban constantemente sin que recibiera atención.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Buscan donaciones para Caoba, la perrita a la que le retiraron 100 gusanos de una herida

Su caso fue compartido por la Fundación Koralia a través de sus redes sociales, donde dieron a conocer las difíciles circunstancias que enfrentaba y pidieron ayuda para cubrir los gastos de su recuperación. En el video publicado por la organización, la historia se cuenta desde la voz de Caoba, quien relata las condiciones en las que fue encontrada y la atención que necesita para salir adelante.

Publicidad

Le puede interesar: Cúcuta rinde homenaje a Gordita, la perrita que murió en un atentado terrorista

Caoba necesita tratamiento y cuidados para recuperarse

La atención veterinaria es apenas el comienzo del proceso que debe enfrentar la perrita. De acuerdo con la fundación, necesita continuar con su tratamiento, recibir los cuidados necesarios y ser esterilizada. Este último procedimiento también hace parte de los objetivos de la organización, pues Caoba estaba en celo cuando fue encontrada y buscan evitar que vuelva a quedar embarazada.

La fundación espera que pueda superar esta etapa y conocer una vida diferente, lejos del abandono y las condiciones que pusieron en riesgo su bienestar. Sin embargo, para lograrlo necesita el apoyo de personas que quieran contribuir a cubrir sus gastos veterinarios.

Le recomendamos leer: Conjuntivitis en perros: ¿cómo identificarla y qué hacer si su mascota la tiene?

Así puede ayudar a Caoba

La Fundación Koralia hizo un llamado para que las personas se sumen a su recuperación. Cualquier aporte puede contribuir a cubrir los tratamientos, la hospitalización y los cuidados que necesita durante este proceso.

Las personas interesadas en ayudar pueden consultar las redes sociales de la fundación, donde encontrarán la información sobre los canales habilitados para realizar donaciones. Quienes no tengan la posibilidad de aportar económicamente también pueden compartir la publicación para que la historia de Caoba llegue a más personas.

Su recuperación apenas comienza y necesita del apoyo de las personas para tener la oportunidad de sanar y vivir en condiciones dignas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱