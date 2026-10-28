Ante la urgencia de su caso, la Fundación La Casa de los Gordos inició una campaña para recaudar COP 2.500.000 en menos de 24 horas. Según informó la organización, la cirugía está programada para este 28 de octubre, por lo que necesitan reunir los recursos…

Jack es un perro alegre y lleno de vida que enfrenta un delicado momento de salud. Fue diagnosticado con condrosarcoma, un tipo de cáncer que se origina en el cartílago, y necesita una amputación de una de sus patas para tratar de controlar la enfermedad y reducir el riesgo de que avance.

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Fundación busca donaciones urgentes para operar a un perro con un tumor en una pata

Ante la urgencia de su caso, la Fundación La Casa de los Gordos inició una campaña para recaudar COP 2.500.000 en menos de 24 horas. Según informó la organización, la cirugía está programada para este 28 de octubre, por lo que necesitan reunir los recursos económicos para continuar con el tratamiento.

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Además de la intervención quirúrgica, Jack requiere una ecografía y radiografías para evaluar su estado de salud y descartar metástasis. La Fundación Casa de los Gordos señaló que estos exámenes permitirán dar más información sobre su condición y orientar los siguientes pasos de su atención veterinaria.

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¿Por qué Jack necesita una cirugía?

De acuerdo con la información compartida por la fundación, el tratamiento contempla la amputación de una de sus patas. Sin embargo, antes de avanzar con el procedimiento, también es necesario realizar estudios de imagen para evaluar su condición y determinar si existen indicios de que la enfermedad se haya extendido a otras partes del cuerpo.

Después de la cirugía, el perro necesitará controles veterinarios, medicamentos y cuidados especiales durante su recuperación. Estos gastos se suman al costo de la intervención y representan un desafío económico para la organización.

La Fundación La Casa de los Gordos acompaña a decenas de animales rescatados que también dependen de sus cuidados. Por esta razón, sus integrantes hicieron un llamado a las personas que puedan contribuir para reunir el dinero que necesita Jack.

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¿Cómo ayudar a Jack?

Las personas interesadas en ayudar pueden realizar sus donaciones a través de los canales oficiales de la Fundación La Casa de los Gordos:

Nequi: 312 557 7333.

312 557 7333. Daviplata: 312 557 7333.

312 557 7333. Llave: 312 557 7333.

312 557 7333. Bancolombia: cuenta de ahorros 33800003219.

cuenta de ahorros 33800003219. NIT: 901.527.739-5.

901.527.739-5. Wompi: enlace disponible en la biografía de las redes sociales de la fundación.

Quienes no puedan realizar una donación también pueden compartir la campaña para ayudar a que la historia de Jack llegue a más personas.

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