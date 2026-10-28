Lunares en perros: ¿cuándo preocuparse y cuándo acudir al veterinario?

De acuerdo con Mapfre, los lunares son acumulaciones de melanina que se manifiestan como pequeños puntos o manchas en la piel, con tonalidades que van desde el marrón claro hasta el negro y pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, como el abdomen,…

Los lunares en perros pueden generar preocupación entre algunos tutores. En muchos casos, corresponden a cambios en la pigmentación de la piel o lesiones benignas. Sin embargo, algunas manchas y protuberancias pueden estar relacionadas con problemas de salud que requieren atención veterinaria.

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De acuerdo con Mapfre, los lunares son acumulaciones de melanina que se manifiestan como pequeños puntos o manchas en la piel, con tonalidades que van desde el marrón claro hasta el negro y pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, como el abdomen, las ingles, las patas y el hocico, así como en zonas con poco pelo.

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La edad, la genética y algunas condiciones de la piel también influyen en la aparición de estas marcas. No obstante, es importante diferenciar las manchas pigmentadas de otras lesiones cutáneas, como quistes o tumores, que pueden tener una apariencia similar.

Aunque una mancha no necesariamente puede representar un riesgo, es importante vigilar su evolución y consultar con un profesional si presenta cambios. Según el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, muchos bultos en la piel de las mascotas son benignos, pero su apariencia por sí sola no permite descartar un tumor maligno.

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Tipos de lunares en perros

Según Caser, empresa aseguradora, existen varios tipos de lesiones que los tutores pueden confundir con lunares y cuya evolución es importante vigilar. Las manchas blancas, por ejemplo, están relacionadas con cambios en la pigmentación, cicatrices u otras alteraciones de la piel. Desde la aseguradora recomiendan consultar al veterinario si aparecen de forma repentina o están acompañadas de irritación, pérdida de pelo o heridas.

Por su parte, los lunares o crecimientos oscuros, de tonalidades marrones o negras, pueden corresponder a marcas pigmentadas benignas. Estas lesiones tienden a ser planas o elevadas, por lo que el color no basta para determinar si representan un riesgo para la salud del animal.

También están las protuberancias del color de la piel que, en ocasiones, corresponden a acrocordones u otros crecimientos benignos. Aunque no todos representan un problema, es importante prestar atención si aumentan rápidamente de tamaño, cambian de aspecto o producen molestias.

Por último, los bultos rojizos pueden tener distintos orígenes, como alteraciones vasculares, inflamaciones u otras lesiones cutáneas. Si sangran, se ulceran o crecen en poco tiempo, los expertos recomiendan acudir al veterinario para establecer su causa y determinar si requieren tratamiento.

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¿Cuándo es necesario consultar al veterinario?

El Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte señala que los bultos que crecen o no desaparecen deben ser examinados por un veterinario y recomiendan prestar atención si presentan un crecimiento acelerado, cambios de color o forma, sangrado, dolor o picazón.

A su turno, Mapfre señala que muchos lunares en perros son benignos y no representan un peligro para su salud. Estas lesiones pueden mantener una apariencia estable, sin causar dolor, molestias, secreciones ni inflamación. Sin embargo, ninguna de estas características permite confirmar por sí sola que un lunar sea benigno.

Es por eso que, si la lesión crece rápidamente, cambia de color, presenta bordes irregulares, desarrolla costras o sangra, o está acompañada de picazón o enrojecimiento, es importante acudir al veterinario. Según Mapfre, estos signos pueden estar relacionados con distintas alteraciones dermatológicas y requieren una valoración profesional para determinar su causa.

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