De acuerdo con Tienda Animal, factores como la forma de las orejas, la cantidad de cera que produce el perro y las actividades que hace influyen en la acumulación de residuos. Por ejemplo, los animales con orejas largas y caídas pueden retener más humedad y tener menos ventilación en el conducto auditivo.

Los oídos de los perros también necesitan atención dentro de sus rutinas de cuidado. La frecuencia con la que deben limpiarse varía según las características físicas de cada animal, sus hábitos y sus antecedentes de salud.

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¿Cada cuánto se deben limpiar las orejas de un perro y cómo hacerlo?

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¿Cada cuánto se deben limpiar las orejas de un perro?

El Centro de Salud Canina de la Universidad de Cornell señala que no existe una frecuencia única que funcione para todos los perros. Los animales con oídos sanos necesitan una limpieza únicamente cuando se ve la suciedad. En cambio, para los peludos con antecedentes de infecciones, alergias o mayor predisposición a estos problemas necesitan más cuidados.

Como orientación general, Tienda Animal recomienda limpiar los oídos de los perros sin problemas auditivos cada dos a cuatro semanas. En perritos con antecedentes de otitis, las revisiones y limpiezas deben ser más frecuentes, incluso semanales, siempre que el veterinario lo indique. Por supuesto, hay que prestar especial atención a los perros que nadan o se bañan con frecuencia, ya que la humedad favorece los problemas auditivos.

La acumulación de cera, la humedad y la suciedad pueden favorecer problemas en los oídos de los perros. Foto: Pexels

Cómo limpiar las orejas de un perro paso a paso

Según las recomendaciones de Tienda Animal y Purina, la limpieza debe realizarse con suavidad y utilizando productos específicos para los oídos de los perros. Ojo, no se deben introducir objetos en el conducto auditivo ni intentar retirar la suciedad a la fuerza.

Para hacerlo en casa, siga estos pasos:

1. Busque un lugar tranquilo, bien iluminado y donde el perro se sienta cómodo. Tenga a la mano un limpiador de oídos indicado para perros, gasas y algunos premios para recompensarlo.

2. Levante suavemente sus orejas y revise si hay suciedad, exceso de cera, enrojecimiento, secreciones o mal olor.

3. Coloque la boquilla del producto en la entrada del conducto auditivo, sin introducirla a la fuerza y aplique la cantidad indicada por el veterinario.

4. Después de aplicar el producto, masajee suavemente la base de la oreja por unos segundos para que ayude a desprender los residuos acumulados.

5. Suelte la oreja y permita que el perro sacuda la cabeza para que expulse el líquido y la suciedad de sus oídos.

6. Con una gasa limpia enrollada en un dedo, quite suavemente el exceso de producto y los residuos. No introduzca los dedos profundamente ni utilice copitos, ya que pueden empujar la suciedad o lastimar el conducto auditivo.

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¿Cómo saber si un perro tiene una infección de oído?

Purina señala que las infecciones de oído pueden provocar dolor, enrojecimiento e inflamación. Algunos perros también pueden sacudir la cabeza constantemente o rascarse las orejas. Es importante estar alerta a otros signos, como el mal olor, la presencia de secreciones oscuras o con pus y la acumulación excesiva de cera.

Si el perro llora, se queja, evita que le toquen las orejas o mantiene la cabeza inclinada, es importante suspender la limpieza y acudir al veterinario.

Tenga en cuenta estas recomendaciones para cuidar los oídos de su perro:

Use únicamente soluciones limpiadoras formuladas para perros y recomendadas por un veterinario.

Evite los copitos y otros objetos que puedan lastimar el conducto auditivo.

No utilice alcohol, agua oxigenada ni remedios caseros para retirar la cera.

Revise sus orejas después de los baños o de actividades en las que puedan mojarse.

Consulte al veterinario si presenta infecciones recurrentes o acumulación excesiva de cera.

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