En este tiempo, Mar ha pasado por tres procesos de entrenamiento y actualmente permanece en un campo de entrenamiento, donde continúa preparándose para el momento en que pueda integrarse a una familia.

En Bogotá, una perrita llamada Mar lleva dos años esperando encontrar una familia que la reciba en su hogar. Llegó embarazada a una fundación y después de dar a luz, sacó adelante a sus 13 cachorros, quienes con el tiempo encontraron hogares. Sin embargo, ella todavía no ha tenido la misma oportunidad.

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Mientras aparece esa persona dispuesta a recibirla, las fundaciones Villa Peluda y La Manada de Oreo hacen un llamado a la solidaridad para que más personas se sumen a su cuidado.

Según la publicación compartida por las organizaciones, los recursos disponibles son cada vez más limitados, por lo que necesitan padrinos y madrinas que puedan aportar dinero para cubrir los gastos mensuales de la perrita. La ayuda no tiene que ser de una suma elevada. La intención es que varias personas puedan contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, para que Mar siga recibiendo el acompañamiento que necesita en esta etapa.

Como parte de este compromiso, quienes se vinculen recibirán información sobre su historia y evidencias mensuales de su proceso y bienestar. De esta manera, podrán conocer cómo se encuentra y qué avances ha tenido mientras espera una familia.

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¿Cómo ayudar a Mar?

Las personas interesadas en convertirse en padrinos o madrinas pueden comentar "Quiero ayudar" en la publicación de las fundaciones para recibir información sobre las formas de contribuir. También pueden comunicarse al número 322 222 4472 para conocer más detalles sobre el proceso.

Mar ya ayudó a sus 13 cachorros a encontrar una familia. Ahora, las organizaciones esperan que ella también pueda vivir esa experiencia y que, mientras llega ese momento, cuente con el apoyo de personas dispuestas a acompañarla.

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