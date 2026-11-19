De acuerdo con una publicación compartida por la Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Carabineros Colombia, los uniformados llegaron al lugar para auxiliar a los caninos. La…

Cinco perros que permanecían debajo de una vivienda abandonada en San Andrés fueron rescatados por integrantes de la Policía Nacional, luego de quedar atrapados en una estructura afectada por la fuerza del mar. Los animales se encontraban en el sector de San Luis, donde no contaban con un lugar seguro ni con las condiciones necesarias para protegerse.

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De acuerdo con una publicación compartida por la Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Carabineros Colombia, los uniformados llegaron al lugar para auxiliar a los caninos. La operación requirió remover una considerable cantidad de arena que cubría la estructura y dificultaba el acceso a los animales.

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En un video publicado por las autoridades, la historia es narrada desde la voz de uno de los cachorros, quien cuenta las dificultades que enfrentaron antes de ser rescatados. “Éramos cinco hermanitos atrapados debajo de una estructura. Entre tanta arena habíamos perdido las esperanzas, pero llegaron nuestros superhéroes”, relata la narración.

Las imágenes muestran cómo los integrantes de la Policía tuvieron que cavar y retirar arena hasta conseguir llegar a los animales. Incluso, durante las labores, los uniformados terminaron cubiertos de arena mientras trabajaban para sacarlos uno a uno.

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¿Qué pasó con los cinco perros después del rescate?

Una vez puestos a salvo, los cinco caninos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de San Andrés. Acá recibieron atención, protección y los cuidados necesarios para recuperar su bienestar. “Hoy estamos a salvo y recibiremos la atención y protección que necesitamos”, continúa la narración del video.

Aunque las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre el estado de salud de cada uno de los perros, confirmaron que ahora se encuentran bajo protección y podrán recibir la atención que necesitan.

El caso recuerda la importancia de prestar atención a los animales que permanecen en condiciones de vulnerabilidad y reportar a las autoridades las situaciones en las que su integridad pueda estar en riesgo. “Los animales también sienten. Protéjanos, porque proteger a quienes no tienen voz es una forma de proteger la vida”, concluye el mensaje compartido por las autoridades.

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Formas de ayudar a los gatos y perros callejeros o abandonados

De acuerdo con Purina, brindar un nuevo hogar es una de las mejores formas de ayudar a una mascota abandonada. Al tomar esta decisión es importante hacerla de manera consciente y responsable, teniendo en cuenta el tiempo, los recursos y los cuidados que requiere. Si no es posible adoptar, otra alternativa es apoyar a los refugios y centros de rescate animal, que dependen de las donaciones y la ayuda de la comunidad para atender a los animales que reciben.

Otra forma de contribuir es promover la esterilización. Uno de los factores que favorece la sobrepoblación de animales en las calles es la reproducción sin control. Esterilizar o castrar a un perro o gato ayuda a prevenir camadas no deseadas y disminuye la posibilidad de que más animales terminen sin hogar.

Y, por supuesto, es importante denunciar el maltrato animal. Los perros y gatos que viven en las calles están expuestos a la violencia y el abandono, pero estas situaciones también pueden ocurrir dentro de los hogares, cuando sus responsables no les brindan los cuidados necesarios o vulneran su bienestar. Reportar estos casos ante las autoridades permite que se evalúe la situación y se tomen medidas para proteger a los animales.

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