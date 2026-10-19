De acuerdo con las recomendaciones de la Escuela Canina Selva, mantener una rutina es una de las claves para que los cachorros comiencen a asociar determinados momentos del día con la necesidad de ir al baño. Este proceso también requiere evitar los castigos y comprender que cada animal aprende a su propio ritmo.

Enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades fuera de casa requiere tiempo y constancia. En sus primeras semanas, los perros todavía están aprendiendo a controlar sus esfínteres y a reconocer los lugares para hacer sus necesidades.

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¿Cómo lograr que un cachorro aprenda a hacer sus necesidades fuera de casa?

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¿Cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades afuera?

Uno de los primeros pasos es identificar los momentos en los que el cachorro necesita salir. La Escuela Canina Selva recomienda llevarlo a hacer sus necesidades en horarios similares y en el mismo lugar. Esto se debe a que los olores que permanecen allí pueden ayudarlo a reconocer ese espacio y asociarlo con esta actividad.

Al principio, es posible que el cachorro no haga sus necesidades de inmediato. En esos casos, lo importante es mantener la calma y volver a intentarlo más adelante. Cuando finalmente lo haga en el lugar esperado, los expertos recomiendan felicitarlo de inmediato con palabras amables, caricias o una golosina.

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Por su parte, el portal especializado Petia señala que hay momentos del día en los que hay que prestar especial atención a las señales del cachorro y ofrecerle la oportunidad de hacer sus necesidades. Después de dormir, comer, beber agua o jugar, es común que tenga ganas de orinar o defecar. Aprovechar estos momentos permite anticiparse a los accidentes y ayudarlo a establecer una rutina.

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Errores comunes al enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades

Durante el aprendizaje, algunos comportamientos de los cuidadores pueden dificultar que el perro comprenda dónde debe hacer sus necesidades. La Escuela Canina Selva señala varios errores que debe evitar:

Castigarlo por los accidentes: gritarle, intimidarlo o acercarle el hocico a la orina o las heces no le enseña dónde debe hacer sus necesidades. Estas acciones pueden generarle miedo y afectar la confianza con su cuidador.

Esperar resultados inmediatos: aprender a controlar los esfínteres toma tiempo. Aunque algunos cachorros avanzan rápidamente, otros necesitan más semanas de práctica. Los accidentes en el proceso se pueden dar.

Dejarlo demasiado tiempo sin salir: los cachorros todavía no tienen la misma capacidad de control que los perros adultos. Si pasan muchas horas sin una oportunidad para hacer sus necesidades, lo más probable es que ocurra un accidente.

Cambiar constantemente los horarios y el lugar: la falta de una rutina puede dificultar el aprendizaje. Mantener horarios similares y llevarlo al mismo sitio siempre que sea posible facilita que el cachorro reconozca qué se espera de él.

Perder la paciencia ante los retrocesos: un cachorro puede avanzar por varios días y después volver a tener accidentes. En lugar de regañarlo, es mejor revisar la rutina, aumentar la supervisión y continuar reforzando las conductas adecuadas.

¿Cuánto tiempo tarda un cachorro en aprender?

Para los expertos no existe un plazo único para que todos los perros aprendan a hacer sus necesidades fuera de casa. El tiempo depende de factores como la edad, el desarrollo, la rutina, la supervisión y la constancia de quienes están a su cargo.

Es importante tener en cuenta que, antes de llevar al cachorro a espacios públicos, se debe consultar con un veterinario cuándo puede comenzar a caminar por estos lugares, teniendo en cuenta su esquema de vacunación y los riesgos sanitarios de la zona.

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