Cruz Roja despide a Maia, perrita rescatista que salvó vidas durante nueve años

Maia deja un legado en el trabajo humanitario y en la memoria de quienes la conocieron. Foto: @cruzrojaciudadpuebla

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La Cruz Roja Mexicana despidió con honores a Maia, una perrita rescatista que durante nueve años formó parte del equipo de búsqueda y rescate SAR K-9, dejando una huella imborrable en múltiples misiones de emergencia.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Cruz Roja seccional de la Ciudad de Puebla: “Con profunda tristeza, hoy nos despedimos de Maia, integrante del equipo de Perros de Búsqueda y Rescate SAR K-9. Durante 9 años, su labor en la búsqueda y rescate de personas fue ejemplo de disciplina, lealtad y compromiso, dejando un recuerdo entrañable en cada misión y en quienes compartieron su camino”.

La institución también le brindó un mensaje de apoyo a Juan Gutiérrez, quien fue el guía canino, amigo y compañero inseparable de Maia a lo largo de su carrera.

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De acuerdo con la Cruz Roja, Maia hizo parte de los binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, un componente clave dentro de la labor humanitaria de la Cruz Roja. Actualmente, la organización mexicana cuenta con al menos 18 perros certificados a nivel nacional e internacional, que participan en operaciones tanto dentro como fuera del país, incluyendo misiones en Turquía, Ecuador y Haití.

La historia de Maia dentro del equipo comenzó desde muy temprana edad. De acuerdo con registros de la propia institución, la labradora color arena fue entrenada desde los dos meses de nacida para este tipo de labores, y a los dos años tuvo su primera intervención real durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México.

En esa emergencia, considerada una de las más graves de los últimos años en el país, Maia y su guía participaron inicialmente en labores de apoyo en Puebla, antes de ser trasladados a la Ciudad de México para integrarse a los equipos de rescate. Allí, trabajaron junto a la Unidad Nacional de Intervenciones Rápidas (UNIR), específicamente en el colapsado Colegio Enrique Rébsamen.

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Según relatos de la Cruz Roja, el trabajo de los binomios caninos fue fundamental en la localización de víctimas. En ese operativo, los equipos lograron ubicar a una primera persona a los 50 minutos de intervención y, tras nuevas señales detectadas por los perros, se concretó el rescate de otras tres víctimas 33 horas después.

El entrenamiento de estos perros es constante y exigente. Los binomios, conformados por el animal y su guía, entrenan varias veces a la semana con el objetivo de mantenerse preparados ante cualquier emergencia. Aunque viven con sus manejadores como mascotas, su formación como perros de trabajo implica pruebas de selección, disciplina y preparación continua.

A lo largo de su vida, Maia no solo participó en operaciones de rescate, sino que también se convirtió en un símbolo del trabajo silencioso de los equipos caninos, cuya labor resulta determinante en situaciones de desastre.

Su partida ha generado mensajes de reconocimiento y gratitud hacia los animales que, como ella, dedican su vida al servicio de otros.

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