Despiden a Oro, perro antinarcóticos que se jubiló tras ocho años de servicio

La historia fue compartida por el Departamento de Policía Caquetá a través de su cuenta de Instagram, donde destacó la trayectoria de Oro y su labor durante los años de servicio en la especialidad de antinarcóticos.

Después de ocho años acompañando a la Policía Nacional en labores contra las drogas en Caquetá, Oro, un golden retriever de nueve años, comenzó una nueva etapa lejos de los operativos. El canino fue adoptado por una familia de Florencia, que decidió recibirlo en su hogar para que disfrute de su retiro rodeado de compañía y afecto.

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Según informó la institución, el perro se destacó por su disciplina, valentía y capacidad olfativa, cualidades que le permitieron acompañar a los uniformados en diferentes misiones. Durante ocho años, su trabajo contribuyó a las acciones de la Policía contra el tráfico de drogas en el departamento.

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Ahora, tras cumplir su etapa de servicio, Oro tiene una vida diferente. Su adopción se concretó mediante la estrategia “Acoge un héroe de cuatro patas”, una iniciativa de la Policía Nacional que busca encontrar hogares para los caninos que finalizan su labor en la institución.

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La familia que decidió darle un nuevo hogar a Oro

La familia Murcia Zúñiga, residente en Florencia, fue la encargada de abrirle las puertas de su casa al perro. Melissa Murcia, una de sus nuevas cuidadoras, contó que conocieron el caso a través de una publicación en redes sociales en la que se anunciaba que Oro estaba disponible para adopción.

Según relató, su madre se interesó en recibir al canino y brindarle un hogar en el que pudiera disfrutar de su descanso después de años de trabajo al servicio de los colombianos.

La adopción representa una oportunidad para que Oro pase esta nueva etapa de su vida en un entorno familiar, con tiempo para descansar, jugar y recibir el cariño de quienes decidieron acogerlo.

Desde el Departamento de Policía Caquetá destacaron que el retiro de los perros que trabajan en la institución no significa el final de su historia, sino el comienzo de una etapa en la que pueden disfrutar de la tranquilidad de un hogar.

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¿Cómo adoptar a un perro que se retira del servicio policial?

A través de la estrategia “Acoge un héroe de cuatro patas”, la Policía Nacional promueve la adopción de los caninos que terminan su etapa de trabajo en diferentes especialidades. El objetivo es que estos animales encuentren familias dispuestas a ofrecerles cuidado, compañía y bienestar durante sus años de retiro.

La institución invitó a las personas interesadas en participar en esta iniciativa a consultar sus canales oficiales en Facebook, Instagram y X, donde pueden encontrar información sobre los procesos de adopción.

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