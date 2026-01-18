El increíble cambio de Don Pancho, perrito rescatado que fue abandonado por viejo y ciego

Un video publicado en Instagram reveló el caso de Don Pancho, un perro mayor abandonado por su antigua familia debido a su edad y discapacidad visual. Foto: @esperanzaanimal_

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Don Pancho es un perrito anciano que fue abandonado por su antigua “familia” debido a su edad avanzada y a la pérdida de la visión. Su historia se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de Instagram @esperanzaanimal_, iniciativa liderada por la rescatista Caro Zuleta, quien desde Cancún, México, trabaja en el rescate de perros en situación de calle y vulnerabilidad, su recuperación física y emocional y la búsqueda de hogares responsables.

Según narró la rescatista, cuando Don Pancho fue encontrado llevaba un collar tan ajustado que había dejado una marca visible en su cuello, una señal del descuido al que había sido sometido. Tras el rescate, su comportamiento reflejaba el miedo acumulado por el abandono, pues durante los primeros meses no permitía que nadie se le acercara e incluso intentaba morder a las personas. Con el paso del tiempo, quienes lo cuidaron entendieron que no se trataba de agresividad, sino de una respuesta defensiva ante el maltrato que había recibido en su vida y la ausencia de afecto.

El proceso de rehabilitación de Don Pancho fue gradual y exigió de mucha paciencia. Poco a poco comenzó a confiar en las personas que lo atendían, permitió el contacto físico y aceptó gestos como ser cargado y abrazado. Estos avances se hicieron evidentes cuando empezó a mover la cola al escuchar la voz de su rescatista, una señal clara de que su estado emocional también estaba sanando.

Durante su recuperación, Don Pancho también recibió atención veterinaria integral. Fue necesario retirarle uno de sus ojos debido al dolor que le provocaba, además de ser esterilizado y tratado por una enfermedad en la piel. Todos estos procedimientos formaron parte del proceso para mejorar su calidad de vida y permitirle estar en condiciones óptimas para una futura adopción.

Mientras avanzaba su recuperación, una mujer mostró interés en adoptarlo. Según relató la cuenta @esperanzaanimal_, la conexión fue inmediata, pero el proceso se realizó con cautela y solo se concretó una vez que Don Pancho terminó sus tratamientos médicos. Posteriormente, el perrito viajó para conocer a su nueva familia y adaptarse a su nuevo hogar.

En este nuevo entorno, Don Pancho también se reencontró con Doña Clarita, otra perrita rescatada por Caro Zuleta que hoy es parte de la misma familia y se convirtió en su hermana. Actualmente, este perrito anciano vive en un hogar donde recibe cuidados, afecto y estabilidad.

La historia de Don Pancho ha sido compartida como un recordatorio del impacto que pueden tener el rescate, la rehabilitación y la adopción responsable. Su caso demuestra que los perros mayores o con discapacidad no solo pueden recuperarse, sino también encontrar una familia y vivir una vida plena.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱