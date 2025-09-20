Este perrito mayor fue atropellado y nadie lo ayudó: piden apoyo para su operación

Olafo espera atención médica en la veterinaria Vipet. Allí también están resguardando a Magola, su hermana. Foto: Rex en Dos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Olafo, un perrito mayor, fue atropellado el pasado 29 de agosto en el barrio Juan Rey, al sur de Bogotá. En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento del accidente y cómo, a pesar de sus aullidos de dolor, fue dejado a su suerte sin recibir ninguna ayuda de las personas que presenciaron la escena.

Durante 20 días, Olafo permaneció en la calle soportando el dolor de sus heridas, hasta que el 18 de septiembre alguien se contactó con el refugio Rex en Dos Patas para pedir ayuda. Al llegar, los rescatistas encontraron que Olafo había permanecido casi inmóvil, incapaz de buscar alimento, y que vivía junto a otra perrita de edad avanzada en un techo improvisado.

Según los residentes del sector, ambos perros pertenecían a una adulta mayor que falleció, y desde entonces quedaron completamente a la deriva. Tras ser recogidos, fueron llevados a una veterinaria, donde actualmente esperan un diagnóstico inicial. La gravedad de la lesión de Olafo aún se desconoce, pues se requieren recursos económicos para los exámenes y la atención necesaria para aliviar su dolor.

Su compañera, llamada Magola, hasta el momento no presenta heridas, pero sí enfrenta complicaciones propias de su edad avanzada. Se busca un hogar temporal o padrinos que puedan brindarle los cuidados que necesita en esta etapa de su vida.

Quienes deseen apoyar a Olafo y Magola, víctimas del abandono y la indiferencia, pueden realizar sus donaciones a Nequi o DaviPlata 3243285394, o comunicarse directamente con Rex en Dos Patas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱