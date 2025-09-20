No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

¿A qué edad los perros entran en deterioro cognitivo?

Algunos perros comienzan a mostrar comportamientos inusuales al llegar a cierta edad. Lo que podría parecer un problema físico, en realidad, puede tener origen en el cerebro.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
20 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Los perros mayores pueden presentar señales sutiles de deterioro cognitivo, que afectan su comportamiento y rutina diaria.
Los perros mayores pueden presentar señales sutiles de deterioro cognitivo, que afectan su comportamiento y rutina diaria.
Foto: Unsplash
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tal y como sucede con los humanos, los perros también pueden enfrentar problemas de memoria, desorientación y cambios de comportamiento a medida que envejecen. Este proceso, conocido como deterioro cognitivo relacionado con la edad, suele aparecer en etapas avanzadas de la vida, aunque sus primeros signos pueden pasar desapercibidos para muchos.

De acuerdo con el portal especializado en animales Purina, los perros mayores de siete años ya se consideran en riesgo de sufrir algún grado de deterioro cognitivo. Estudios citados por el sitio web revelan que aproximadamente el 28 % de los perros entre 11 y 12 años y hasta un 68 % de los que tienen entre 15 y 16 años presentan al menos un síntoma relacionado con problemas mentales o neurológicos.

Vínculos relacionados

Refugio que cuida perros ancianos y con discapacidad debe reubicarse: piden ayuda
Así puede apoyar la campaña para esterilizar gratis a 300 animales en el Atlántico
Con entradas para concierto de Shakira en Bogotá, buscan ayudar perros rescatados

Según los médicos veterinarios, los signos de este deterioro pueden parecer más que todo físicos: pérdida de apetito, alteraciones en el patrón de sueño, accidentes dentro de casa o una disminución en la actividad física. Sin embargo, en muchos casos, estos comportamientos son provocados por alteraciones cerebrales, no por enfermedades musculares o articulares.

Algunas señales de alerta incluyen:

  • Desorientación: el perro parece perderse en su entorno o se olvida de comandos previamente aprendidos.
  • Pérdida de hábitos de higiene: vuelve a orinar o defecar dentro del hogar, pese a estar entrenado.
  • Ciclos de sueño irregulares: duerme todo el día y se mantiene activo por la noche.
  • Movimientos repetitivos: como caminar en círculos o de un lado a otro sin motivo aparente.
  • Cambios de conducta: agresividad repentina, incluso hacia miembros de la familia.
  • Falta de apetito: puede olvidar dónde está su plato o no recordar los horarios de comida.

Frente a estos síntomas, desde Purina recomiendan no asumir por cuenta propia que se trata de deterioro cognitivo. Lo más importante es registrar los cambios de comportamiento y consultar a un médico veterinario, quien podrá descartar problemas físicos y orientar un tratamiento adecuado si se confirma una condición neurológica.

Con una evaluación profesional y un plan de cuidado personalizado, muchos perros con deterioro cognitivo pueden mantener una buena calidad de vida durante más tiempo, permitiendo a sus familias seguir compartiendo momentos valiosos a su lado.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar