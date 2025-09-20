¿A qué edad los perros entran en deterioro cognitivo?

Los perros mayores pueden presentar señales sutiles de deterioro cognitivo, que afectan su comportamiento y rutina diaria. Foto: Unsplash

Tal y como sucede con los humanos, los perros también pueden enfrentar problemas de memoria, desorientación y cambios de comportamiento a medida que envejecen. Este proceso, conocido como deterioro cognitivo relacionado con la edad, suele aparecer en etapas avanzadas de la vida, aunque sus primeros signos pueden pasar desapercibidos para muchos.

De acuerdo con el portal especializado en animales Purina, los perros mayores de siete años ya se consideran en riesgo de sufrir algún grado de deterioro cognitivo. Estudios citados por el sitio web revelan que aproximadamente el 28 % de los perros entre 11 y 12 años y hasta un 68 % de los que tienen entre 15 y 16 años presentan al menos un síntoma relacionado con problemas mentales o neurológicos.

Según los médicos veterinarios, los signos de este deterioro pueden parecer más que todo físicos: pérdida de apetito, alteraciones en el patrón de sueño, accidentes dentro de casa o una disminución en la actividad física. Sin embargo, en muchos casos, estos comportamientos son provocados por alteraciones cerebrales, no por enfermedades musculares o articulares.

Algunas señales de alerta incluyen:

Desorientación : el perro parece perderse en su entorno o se olvida de comandos previamente aprendidos.

Pérdida de hábitos de higiene : vuelve a orinar o defecar dentro del hogar, pese a estar entrenado.

Ciclos de sueño irregulares : duerme todo el día y se mantiene activo por la noche.

Movimientos repetitivos : como caminar en círculos o de un lado a otro sin motivo aparente.

Cambios de conducta : agresividad repentina, incluso hacia miembros de la familia.

Falta de apetito: puede olvidar dónde está su plato o no recordar los horarios de comida.

Frente a estos síntomas, desde Purina recomiendan no asumir por cuenta propia que se trata de deterioro cognitivo. Lo más importante es registrar los cambios de comportamiento y consultar a un médico veterinario, quien podrá descartar problemas físicos y orientar un tratamiento adecuado si se confirma una condición neurológica.

Con una evaluación profesional y un plan de cuidado personalizado, muchos perros con deterioro cognitivo pueden mantener una buena calidad de vida durante más tiempo, permitiendo a sus familias seguir compartiendo momentos valiosos a su lado.

