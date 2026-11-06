Ferrell, el perro "fisioterapeuta" que ayuda a adultos mayores a recuperar su movilidad

Ferrell hace parte del equipo de Good Shepherd Village, donde trabaja junto a profesionales de la salud para apoyar las terapias de los residentes. Su labor…

En un centro de atención para adultos mayores en Nueva York, Estados Unidos, un perro se ha convertido en un compañero especial para quienes atraviesan procesos de rehabilitación física. Se trata de Ferrell, un perro de asistencia que acompaña las sesiones de fisioterapia, motiva a los pacientes a participar en sus ejercicios y les regala momentos de alegría durante su recuperación.

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Ferrell hace parte del equipo de Good Shepherd Village, donde trabaja junto a profesionales de la salud para apoyar las terapias de los residentes. Su labor consiste en ayudar a motivar el movimiento, fomentar la participación y hacer que las jornadas de rehabilitación sean experiencias más agradables.

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El canino fue entrenado profesionalmente por la organización Canine Companions para desempeñarse como "facility dog", una figura de asistencia que permite incorporar animales especialmente preparados en entornos de atención y cuidado. Antes de comenzar sus labores, Ferrell y su compañera de equipo completaron dos semanas de entrenamiento conjunto para aprender a trabajar durante las sesiones terapéuticas.

"¡Ferrell sigue ganándose su sustento! Le encanta hacer las sesiones de terapia un poco más divertidas mientras los pacientes trabajan en fuerza, equilibrio y movilidad", indicaron desde la cuenta de Instagram @facility_dog_ferrell, donde comparten el trabajo y las aventuras del canino.

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¿Cómo ayuda Ferrell a los adultos mayores durante sus terapias?

Una de sus principales funciones es acompañar a los pacientes mientras realizan ejercicios enfocados en recuperar o fortalecer habilidades físicas. A través de su presencia, Ferrell contribuye a motivarlos a trabajar en aspectos como la fuerza, el equilibrio y la movilidad, capacidades fundamentales para mantener la autonomía y desenvolverse en las actividades cotidianas.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram, el perro disfruta especialmente acompañar estos encuentros y hacer que las sesiones sean un poco más divertidas. Su presencia también ayuda a crear un ambiente de confianza y cercanía entre los pacientes y los profesionales que los acompañan.

Sin embargo, su trabajo no termina cuando finalizan los ejercicios. Ferrell también tiene la misión de acompañar a los residentes, brindarles afecto y compartir momentos con ellos durante sus días en el centro de atención. Para los adultos mayores que atraviesan dificultades físicas o procesos de recuperación, contar con un compañero de cuatro patas puede convertirse en una motivación adicional.

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Los perros de asistencia y su aporte al bienestar de las personas

La labor de Ferrell permite conocer el papel que pueden desempeñar los perros especialmente entrenados en espacios de atención médica y rehabilitación. A diferencia de una mascota de compañía, los perros de instalación reciben preparación específica para interactuar con pacientes y profesionales en entornos de salud, educación o asistencia social.

Su participación busca complementar el trabajo de los especialistas y favorecer experiencias más amables durante los procesos de atención. En el caso de Ferrell, su acompañamiento está orientado a incentivar la actividad física y hacer que los residentes encuentren en cada sesión un motivo adicional para participar.

Su historia recuerda que los animales pueden aportar mucho más que compañía, también pueden convertirse en aliados en procesos de recuperación, bienestar y acompañamiento emocional.

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