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¿Ha visto a Dulce? Buscan a una perrita pinscher perdida al sur de Bogotá

Dulce lleva varios días desaparecida y cualquier información sobre su paradero puede ser clave para que regrese a casa.

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¿Ha visto a Dulce? Buscan a una perrita pinscher perdida al sur de Bogotá
Dulce es una perrita pequeña, de contextura gordita y pelaje negro con café.
Foto: Fundación Villa Peluda

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Una familia busca a su mascota, una pinscher de seis años que se extravió el pasado lunes 9 de noviembre en Bogotá. Desde entonces, sus familiares recorren los alrededores de los barrios Santander y Bravo Páez, al sur de la ciudad, con la esperanza de encontrarla.

La información fue compartida por la Fundación Villa Peluda, que se sumó al llamado para ayudar a encontrarla y lograr que regrese con sus seres queridos.

De acuerdo con la publicación, Dulce es una perrita pequeña, de contextura gordita y pelaje negro con café. Una de sus características es que tiene la cola larga. La fundación hizo un llamado a las personas que viven, trabajan o transitan por estos sectores para que estén pendientes de cualquier perrita que coincida con su descripción.

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¿Cómo ayudar a encontrar a Dulce?

Si ha visto a Dulce o tiene información sobre dónde podría estar, puede comunicarse por mensaje directo con la Fundación Villa Peluda, a través de sus redes sociales.

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La organización también pidió compartir la publicación en redes sociales, grupos de WhatsApp y entre vecinos de los barrios cercanos. De esta manera, más personas podrán conocer el caso y estar atentas durante sus recorridos. Su familia continúa esperándola y cualquier dato puede ser importante para facilitar su regreso a casa.

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Canales para reportar maltrato o abandono animal en Bogotá

Si conoce un posible caso de maltrato animal en Bogotá, puede reportarlo a través de los siguientes canales de atención:

  • Línea de emergencias 123: para reportar situaciones que requieran atención inmediata.
  • Correo electrónico del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.
  • Bogotá Te Escucha: a través de este sistema puede presentar una solicitud y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia.

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