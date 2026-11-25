Romeo tiene dos años, es macho, muy juguetón y tiene pelos negros en la cola. Al momento de desaparecer,…

Desde el pasado 4 de noviembre, Romeo no ha regresado a casa. Este peludo de raza pomerania desapareció en el barrio Verbenal, en el norte de Bogotá, y desde entonces su familia adelanta una búsqueda para encontrarlo. Fue visto por última vez ese día, a las 7:38 p. m., en inmediaciones del parque ubicado en la carrera 16 con calle 183-17. Sus familiares han compartido información sobre él para que más personas se sumen a la búsqueda.

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¿Ha visto a Romeo? Buscan a perro pomerania desaparecido en el norte de Bogotá

Romeo tiene dos años, es macho, muy juguetón y tiene pelos negros en la cola. Al momento de desaparecer, llevaba una pechera gris azulosa, aunque su collar se rompió.

Una de las preocupaciones de su familia es que necesita tomar medicamentos. Por esta razón, están difundiendo fotografías e información sobre él y ofrecen una recompensa a quien pueda ayudar a dar con su paradero. También piden a los habitantes del norte de Bogotá y a quienes transiten por el barrio Verbenal estar atentos por si lo ven en parques, calles o zonas cercanas a donde desapareció.

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¿Cómo ayudar a encontrar a Romeo?

Quienes tengan información sobre Romeo o crean haberlo visto pueden comunicarse con su familia a través de los números de teléfono 313 806 6014 y 315 200 0973.

La familia espera que compartir su caso permita que alguien lo reconozca y ayude a que regrese a casa. Romeo tiene un hogar que lo espera.

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¿Dónde acudir ante una emergencia con un animal en Bogotá?

Si una persona conoce un caso que requiere atención inmediata o necesita poner en conocimiento de las autoridades una situación que afecta a un animal, puede comunicarse a través de los siguientes canales:

Línea de emergencias 123 : para reportar situaciones que requieran atención inmediata.

: para reportar situaciones que requieran atención inmediata. Correo electrónico del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Bogotá Te Escucha: a través de este sistema puede presentar una solicitud y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia.

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