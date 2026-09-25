Harán concurso de disfraces para perros con materiales reciclados en Bogotá

La actividad se llevará a cabo en la Plazoleta Principal del Parque El Tunal , en Bogotá, y busca generar un espacio de integración entre los tutores y sus animales de compañía, al tiempo que promueve prácticas de aprovechamiento responsable de los materiales.

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales , que se celebra cada 4 de octubre, la Alcaldía Local de Tunjuelito realizará el Canigatón , un concurso de disfraces para animales de compañía que pretende resaltar la creatividad, el reciclaje y el bienestar animal.

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Una de las principales condiciones del concurso es que los disfraces sean elaborados utilizando materiales reciclables y/o reutilizados. La organización busca que los participantes puedan demostrar su creatividad sin dejar de lado el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Estas son las categorías del Canigatón

El concurso tendrá cuatro categorías para reconocer diferentes propuestas y características de los animales participantes.

1. Disfraz más innovador

En esta categoría se tendrá en cuenta la creatividad, originalidad e innovación de la propuesta, así como el uso de materiales reciclables o reutilizados.

2. Mejor disfraz adulto

Está dirigido a animales de compañía adultos. Se valorarán aspectos como la creatividad, elaboración, presentación, originalidad y utilización de materiales reciclables.

3. Mejor disfraz hembras

En esta categoría podrán participar animales de compañía hembras. El jurado tendrá en cuenta la creatividad, originalidad, presentación y, especialmente, la seguridad del disfraz.

4. Mejor disfraz machos

Está dirigida a animales de compañía machos y evaluará aspectos como creatividad, originalidad, presentación y seguridad.

Además de la propuesta estética, el bienestar y la seguridad de los animales serán criterios prioritarios durante la evaluación.

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¿Qué materiales se pueden utilizar?

De acuerdo con la Alcaldía, los participantes podrán utilizar materiales reciclables y reutilizados para elaborar los disfraces. Entre las opciones recomendadas están el cartón, papel, periódico, botellas y envases plásticos limpios, tapas plásticas, retazos de tela y materiales de empaque reutilizados.

Sin embargo, no todos los materiales estarán permitidos. Los disfraces no podrán incluir elementos que puedan causar lesiones, materiales cortopunzantes, sustancias tóxicas o inflamables u objetos que el animal pueda ingerir.

Tampoco se permitirán diseños que dificulten la respiración, impidan la movilidad normal, cubran completamente la cara o las vías respiratorias, o puedan generar dolor, miedo, estrés o cualquier otra afectación al bienestar del animal.

La organización establece que el bienestar del animal prevalecerá en todo momento sobre la presentación estética del disfraz.

¿Cómo inscribirse al concurso?

Las personas interesadas deberán realizar el proceso de inscripción hasta el 25 de septiembre de 2026 y diligenciar completamente este formulario dispuesto por la organización.

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También deberán presentar una fotografía legible del carné de vacunación, en la que pueda verificarse el cumplimiento del esquema correspondiente. El animal deberá tener sus vacunas y desparasitación al día, de acuerdo con su especie, edad y condiciones particulares.

Durante el proceso de inscripción también se solicitará información de contacto del tutor, datos básicos del animal, la categoría en la que participará y una descripción del disfraz y de los materiales utilizados. Asimismo, será necesario aceptar el reglamento y las condiciones de participación.

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Los tutores deberán garantizar el buen estado de salud de sus animales y asumir la responsabilidad por su manejo durante el evento.

La inscripción no exige una donación, pero puede hacer un aporte

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, no existe una condición obligatoria de donación para participar en el Canigatón. Sin embargo, los asistentes podrán realizar voluntariamente un aporte de elementos para perros y gatos que estén nuevos o en buen estado, limpios y aptos para su utilización.

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Entre los artículos que se pueden donar están:

Guacales.

Trillas.

Camas.

Cobijas.

Juguetes.

Otros elementos útiles para el bienestar de perros y gatos.

Las donaciones serán destinadas a apoyar las acciones de protección y bienestar animal para animales en condición de vulnerabilidad. La recepción de estos elementos estará a cargo de las fundaciones Michi Ayuda, Flor de la Esperanza e Ikigai.

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El bienestar de los animales será una prioridad durante el evento

Además de las condiciones del disfraz, los tutores deberán garantizar el manejo responsable de sus animales durante toda la actividad. Esto incluye mantener una supervisión permanente, disponer de agua cuando sea necesario, utilizar elementos de sujeción seguros y evitar situaciones que puedan generar estrés o afectar a otros animales o asistentes.

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Si durante el concurso se identifica que un animal presenta signos de estrés, miedo, agotamiento, agresividad o cualquier otra condición que pueda comprometer su bienestar, la organización podrá solicitar el retiro del disfraz o dar por terminada su participación.

Al finalizar su participación, cada tutor también deberá retirar el disfraz y hacerse cargo de los materiales utilizados. Estos deberán ser dispuestos adecuadamente según su naturaleza para evitar que queden residuos en las instalaciones del Parque El Tunal.

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