Maggie sobrevivió a 17 disparos: ahora ayuda a las personas y tiene su propio libro

De acuerdo con la historia publicada en las redes sociales de Maggie the Wonder Dog (@maggiethewunderdog), la perrita perdió ambos ojos, una de sus orejas y sufrió una fractura de mandíbula. Además, estaba embarazada cuando fue…

Maggie es una perrita que sobrevivió a un pasado de maltrato extremo y que, años después, se convirtió en un animal de terapia y en símbolo de resiliencia. Su historia comenzó en Líbano, donde, según ha contado su tutora, Casey Carlin, fue utilizada como blanco de disparos antes de llegar a Reino Unido en 2018.

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De acuerdo con la historia publicada en las redes sociales de Maggie the Wonder Dog (@maggiethewunderdog), la perrita perdió ambos ojos, una de sus orejas y sufrió una fractura de mandíbula. Además, estaba embarazada cuando fue rescatada y perdió a todos sus cachorros.

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Su historia también es contada en el libro La vida milagrosa de Maggie, la perrita prodigio: La verdadera historia de una pequeña perrita callejera que aprendió a amar de nuevo, escrito por Casey Carlin. En la descripción de la publicación se señala que Maggie fue “maltratada, torturada y baleada 17 veces”, pero sobrevivió a las lesiones y comenzó un proceso de recuperación que cambiaría su vida.

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De un rescate temporal a convertirse en parte de una familia

Maggie llegó a Reino Unido en 2018 como un perro de acogida para Casey. Sin embargo, el encuentro entre ambas cambió rápidamente los planes de la tutora.

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Según relató Carlin, esperaba recibir a una perrita mucho más grande y aterrorizada por las experiencias que había vivido. En cambio, encontró en el centro de recepción de animales del aeropuerto de Heathrow a una pequeña perrita ciega, inestable al caminar, pero amigable y dispuesta a acercarse a las personas.

"Después de un mes ayudándola a ella y a mi otro perro Mishka a sentirse cómodos el uno con el otro, fue oficialmente adoptada. En ese mes me enseñó que su pérdida de vista no era una desventaja para ella", cuenta Casey.

La perrita quería participar en las actividades de la familia y, con pequeñas ayudas cuando las necesitaba, aprendió a desenvolverse. Con el tiempo, se convirtió en la matriarca de la familia y, según su tutora, también demostró tener un carácter tranquilo, afectuoso y confiado. Estas características llevaron a Carlin a buscar para ella una nueva misión: convertirse en perro de terapia.

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Actualmente, Maggie está certificada oficialmente como perra de terapia emocional y acompaña a personas mayores con demencia, pacientes de hospitales, universidades, entre otras. También ayuda a encontrar hogares para perros con discapacidades como ella que esperan ser adoptados y participa en actividades destinadas a apoyar diferentes causas relacionadas con los animales.

Por su parte, Casey tiene un refugio llamado Wonder Dog Rescue, donde rescata perros con discapacidades y con diferentes condiciones como Maggie.

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