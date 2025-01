“No más violencia, no más maltrato animal”: Cojito, el perro herido por motobomba

La Fundación Latidos de Amor es la que está al tanto de la situación de Cojito. Foto: Instagram: @fund_latidosdeeamor

En medio de la tragedia en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca, que involucró un atentado terrorista con dos motobombas contra estaciones de policía, Cojito, un perro de raza criolla, sufrió graves lesiones durante la explosión. El atentado, que afectó los corregimientos de Fenicia y Salónica, dejó un saldo de varios heridos, entre los que se encontraba el fiel amigo de los policías de la Subestación de Fenicia.

Cojito había sido adoptado por los uniformados de la subestación hace 14 meses, luego de haber sido atropellado por un vehículo. Su llegada a la estación fue marcada por la bondad de los agentes, quienes le dieron un hogar y atención médica. “El cariñoso canino, con su pelaje achocolatado, siempre fue fiel a sus nuevos amos, quienes le brindaron alimento, cariño y protección”, comentó el coronel Ariel Alape, comandante (e) del distrito de Policía de Tuluá, en una entrevista para El Tiempo.

El día del atentado, Cojito se encontraba cerca de la subestación cuando la onda explosiva, que afectó casas y establecimientos cercanos, le causó severos daños. “Nuestro amigo Cojito salió corriendo, desorientado, adolorido y envuelto en llamas. Recibió partes de la explosión en su cuerpo”, explicó el coronel Alape.

Gracias a la intervención de médicos veterinarios y la solidaridad de las personas que donaron para la cirugía, Cojito está en proceso de recuperación, aunque su estado sigue siendo delicado. Este valiente perro, que se convirtió en un compañero fiel durante los patrullajes de los uniformados, ahora enfrenta una dura batalla por su salud.

El doloroso incidente ha conmocionado a la comunidad, que se ha unido en rechazo a la violencia y el maltrato animal. En un cartel junto a otro perrito afectado por la crueldad y la negligencia, se leía: “Soy tigrillo y rechazo el atentado terrorista donde se vio afectado mi amigo el perrito #Cojito en Fenicia, Valle del Cauca. No más guerra, no más violencia, no más maltrato animal”.

