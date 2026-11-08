Oreo fue víctima de la cría irresponsable y hoy necesita ayuda para conservar su salud

Según contaron en un video publicado en sus redes sociales, Oreo nació en un establecimiento dedicado a la comercialización de animales de compañía en la avenida Caracas, en Bogotá….

Su historia fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, una organización sin ánimo de lucro que rescata y cuida animales en condiciones de vulnerabilidad y que actualmente está a cargo del cuidado de Oreo.

Oreo es un perrito de raza akita inu que, para algunos, representa las consecuencias de la comercialización y la cría irresponsable de animales de compañía.

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Según contaron en un video publicado en sus redes sociales, Oreo nació en un establecimiento dedicado a la comercialización de animales de compañía en la avenida Caracas, en Bogotá. Sin embargo, su proceso de cría presentó irregularidades que habrían provocado que naciera con una malformación genética que afecta su movilidad. Debido a su condición, fue descartado para la venta y abandonado en la calle. "Obligaron a mi mami a tener crías con uno de sus hijos y por eso nací con una malformación que me impide caminar. Como no podían venderme, me tiraron a la calle", relataron en el video.

Durante un tiempo, un habitante de calle lo cuidó como pudo, hasta que la fundación lo rescató y le brindó un hogar. Desde entonces, Oreo ha recibido atención y cariño, y se ha convertido en uno de los animales más consentidos y protectores de quienes lo cuidan.

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Sin embargo, su condición requiere cuidados permanentes. Para conservar la movilidad de sus patas y favorecer su calidad de vida, necesita cuatro sesiones de hidroterapia al mes. Este tratamiento le permite moverse con mayor facilidad en el agua y mantenerse activo.

Por esta razón, la fundación inició una campaña para reunir los recursos necesarios y cubrir las terapias que necesita cada mes. La meta es encontrar a 58 personas que donen COP 8.000 cada una, aunque también reciben aportes por otros valores, de acuerdo con las posibilidades de cada colaborador.

El caso también fue compartido por Andrés Preciado, defensor de los derechos de los animales, quien hizo un llamado a apoyar a Oreo y a reflexionar sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar animales, especialmente en los establecimientos de venta ubicados en la avenida Caracas, donde ha denunciado presuntas irregularidades. "Otro ejemplo importante del por qué adoptar y no comprar", expresó Preciado en la misma publicación.

La Fundación Por Amor a Rocky espera que más personas se sumen a esta iniciativa para que Oreo pueda continuar con sus terapias y conservar su movilidad. Quienes deseen ayudar pueden realizar sus aportes directamente a través de la organización.

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Para apoyar a Oreo y contribuir con el costo de sus sesiones de hidroterapia, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales de donación en la cuenta de Instagram de la Fundación Por Amor a Rocky: @poramorarocky1. Los aportes se reciben directamente a través de la organización.

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