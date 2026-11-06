El caso fue dado a conocer por la Fundación Por Amor a Rocky, que compartió un video en sus redes sociales para pedir apoyo económico y evitar que el estado de salud del animal siga empeorando.

Dante fue encontrado en las calles de Barranquilla con graves heridas que le impiden caminar. El cachorro fue atacado por un perro más grande, que le provocó una lesión en la columna y otra en una de sus patas. Debido a la gravedad de las heridas, tiene paralizadas las patas traseras y debe arrastrarse para desplazarse.

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Piden ayuda para salvar a un cachorro que se arrastra por las calles de Barranquilla

Según explicó la organización, Dante perdió a todos sus hermanitos y quedó solo. En las imágenes se escucha al cachorro llorar cuando intenta moverse, mientras se arrastra por el suelo. La fundación señaló que el pequeño está asustado y presenta mucho dolor.

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Buscan donaciones para atender a Dante

La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado a la ciudadanía para reunir COP 400.000, dinero que será destinado a cubrir la consulta veterinaria, los exámenes y la hospitalización que necesita el cachorro. Para alcanzar esta meta, la organización busca 40 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una. Sin embargo, también invitó a quienes quieran ayudar a realizar donaciones por cualquier valor.

"Es apenas un bebé, debería estar jugando y siendo feliz, no sufriendo dolor en las calles", expresó la fundación en la publicación, en la que manifestó su preocupación por el estado del animal y pidió no dejarlo solo.

Las personas interesadas en apoyar al cachorro pueden consultar los canales habilitados para realizar donaciones en las redes sociales de la Fundación Por Amor a Rocky.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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